富邦產險開發颱風風力危害評估系統 獲新型專利認證

富邦產險運用數據科技深化氣候風險管理，創新開發「颱風風力危害評估系統」，結合中央氣象署颱風警報數據及地理資訊系統（GIS），輔以空間分析技術，打造先進的可視化風力危害模型，首波將應用於太陽能案場風險評估，協助企業客戶提前規劃風災應變對策，近期更獲經濟部智慧財產局的新型專利肯定。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，2024年全球氣溫再創新高，年均溫首次突破「巴黎協定」所設定之1.5℃門檻，全球暖化進程已逼近氣候臨界點，劇烈溫升催生高強度的風暴和洪水，台灣也於2024年罕見遭遇凱米等三個強烈颱風連續侵襲，極端氣候事件發生頻率與強度均逐漸上升，也凸顯氣候風險成為近年企業營運的重要挑戰。

林國鈺進一步說明，面對新型態氣候災損風險，不僅對企業資產與供應鏈構成嚴峻挑戰，也考驗保險公司的風險管理能力，亟需更精準的風險預測工具，富邦產險積極投入天災風險研究，開發「颱風風力危害評估系統」，透過整合中央氣象署颱風警報數據，運用影像辨識技術（OCR），自動建構30年歷史颱風資料庫，包含颱風中心位置及時間、移動路徑、風速、暴風半徑影響範圍等核心參數，並進一步結合地理資訊系統（GIS），完成具時間與空間維度的風險模型，可分析特定地址之颱風風力危害等級，強化災前風險辨識，協助保戶規劃因應措施。

林國鈺指出，該項技術可有效評估戶外型資產風險，首波將應用於太陽能案場風險評估，協助客戶依據歷史風害機率及強度進行設備選址與耐風設計，後續亦將拓展至屋頂設施與廠區露天設備等，降低資產暴露風險。面對氣候變遷的新常態，富邦產險將持續深耕防災服務，結合損防風險評估專業與數位科技，協助企業客戶提前部署風險策略，實現長期營運韌性與永續發展目標。