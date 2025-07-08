政院：我方尚未收到關稅信件 談判代表仍在美國協商中

針對媒體詢問政府是否接獲美方關於對等關稅通知函件，行政院發言人李慧芝8日表示，我國政府目前並未收到這項信件。與此同時，由行政院副院長鄭麗君率領，經貿談判總代表楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，目前已公布的名單包括，日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞－赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨、泰國等14國領導人的信件，通知新關稅。這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等。

據知情人士透露，此次公布的名單多為談判停滯、未獲共識或認定無進一步協商必要的國家，因此適用較高的對等關稅稅率，多數稅幅回到4月3日初期設定的高檔水準。

知情人士強調，台灣與歐盟的談判團隊目前仍與美方保持密切協商，相關磋商項目持續推進，美方也多次正面評價與台灣間的談判進程。政府將持續以保障國家利益與產業發展為核心，兼顧國民健康與糧食安全，並透過與美方持續磋商，積極爭取合理且符合公平原則的關稅條件。

台灣自美國拋出對等關稅以來，陸續已釋出不少善意，例如在對等關稅公布前，台積電（2330）已宣布在美國加碼投資1,000億美元；政府承諾擴大採購美國天然氣，並提高國防預算；針對美國關注的洗產地，也強化防線、力求遏止。

各界預期，台美談判過程中，我方為保住農業，可能調降自美國進口的工業產品關稅，其中，調降美國進口汽車關稅，備受產業界關注。