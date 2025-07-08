華南投顧榮獲 CMoney 第五屆金曜獎「價格預估準確獎」第三名

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，華南投顧以卓越的表現榮獲「價格預估準確獎」第三名，這一成就不僅肯定華南投顧在研究和預測盈餘方面的優異表現，也展示公司在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

華南投顧董事長呂仁傑表示，相較於20年前只需專注產業分析的台股市場，現今受地緣政治、關稅及貿易談判等因素影響，市場波動度顯著加大。以今年4月的對等關稅及5月的中美談判為例，股市可能在短時間內經歷大跌後大漲。

面對此挑戰，呂仁傑特別強調研究員在EPS（每股獲利）預估上，除了掌握公司動態與產業趨勢外，更需深入理解公共議題如何影響產業，他也強調：「研究員現在不只要掌握這些，更需要具備情境分析的能力，精準地預估不同情境下對公司獲利的影響，才能提供高品質的資訊，幫助投資人做出好的判斷」。

儘管市場普遍對第3季拉貨動能持保守態度，但呂仁傑對下半年台股表現相對樂觀，主因是美中貿易談判在歷經多重關稅波動後，雙方皆有達成協議的壓力，預期將朝降溫方向發展，此外，DeepSeek衝擊淡化，讓市場對AI投資信心回溫，也將會是推動市場向上的動能。

呂仁傑預期，下半年台股將在一個相對大的區間內震盪，下檔支撐約在20,000至21,000點，上檔目標上看24,000點，長期而言，預期台幣將呈現小幅且永續升值的趨勢，建議可關注資產股及內需概念股的表現。

其中，針對美股市場，美中貿易協議及AI投資熱度是驅動市場的主要因素，建議關注相關產業機會，包括AI相關產業：隨著AI發展，相關供應鏈將持續受惠；電力與能源產業：AI帶動的電力需求，將使公共事業及核能等能源類股受到關注；軍工產業：地緣政治因素仍使軍工股具潛力；運動用品業：品牌商開始調漲售價，顯示產業有望谷底回升；金融業：若共和黨能推動金融監管鬆綁，將對金融業帶來正面影響。

呂仁傑也強調，儘管美國債務問題持續受討論，但以全球資產配置角度來看，美債仍是流動性最佳且相對安全的投資標的，預期聯準會可能在9月或12月降息，因此美債仍有布局機會。