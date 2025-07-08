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股匯市雙殺！新台幣開盤貶2.2分 憂心美對台32 %關稅不降

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北股匯市今早同步下挫，新台幣開盤匯價為29.07元，貶值2.2分；而台股早盤跌逾百點，一度失守10日線和月線，日K呈現連3黑。

美國總統川普7日表示，8月1日起將對日本和南韓商品徵收25％關稅，並在信中強調，若日韓報復將提高關稅，累加到25％之上。據新出爐的日、韓關稅，和4月2日當時的「對等關稅」差異不大。而若以此作為參考，4月2日「解放日」，川普宣布對台灣實施32 %的「對等關稅」，均高於日、韓。台北股匯市今早充滿不確定因素，憂心台灣政府是否能夠透過談判將「解放日」時宣布的32%對等關稅下修。

匯銀分析，美國的貿易政策是總經的關鍵風險，可能導致全球經濟成長放緩，甚至衰退。J.P. Morgan估計，下半年經濟衰退的機率為40%。除了美國關稅，中東也有潛在衝突，可能會拉高油價，對經濟帶來負面衝擊。

美國 關稅

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