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北車商場營運權 台鐵2025年底啟動重新招標…兵家必爭

經濟日報／ 記者嚴雅芳余弦妙／台北報導
微風北車商場營運合約即將於2026年7月24日到期。記者林俊良／攝影
微風北車商場營運合約即將於2026年7月24日到期。記者林俊良／攝影

微風北車商場營運合約即將於2026年7月24日到期，市場傳出，台鐵將於今年11月啟動重新招標作業，預計2026年開標。

此次標案吸引不少有意競逐者，除現任業者微風集團外，包括東森（2614）、誠品、潤泰、新東陽、宏匯、南仁湖、台北101與新光三越，甚至連超商雙雄統一超與全家也在評估參與投標的可能性。

微風北車商場營運至今近20年，所在地台北車站為台鐵、高鐵、捷運三鐵共構樞紐，每日人流龐大，具備極高商業價值，堪稱最核心的交通與商業地段之一。

有意投標的業者指出，此次招標門檻「很高」，除要投入高額資金外，台鐵對招商條件也提出高要求，包括引進國際品牌、提升場域形象，甚至希望承攬業者具備旅宿經營能力，顯示此次不僅著眼於傳統商場經營權，更傾向選擇具備多元開發與整合能力的業者，作為評選上的加分條件。

在經營年限方面，微風集團當年取得微風北車經營權時，合約內容為12年期，加上六年優先續約權，理應於今年4月期滿。但受疫情影響，微風向台鐵提出展延申請，經雙方協議後，延長至2026年7月24日止。

據了解，台鐵新招商案初步規劃主合約年期與續約條款合計不低於18年，並期待能吸引具長期投入意願與創新能力的業者進駐，以擺脫過往營運模式，讓台北車站場域煥然一新，重塑公共空間與商業機能的整體形象。外界傳出可能推出新的招標條件與規範，台鐵表示，招標條件及規範均以正式公告為準。

台北車站是全台人流最密集的交通樞紐，每日來往人次達60萬以上，微風北車商場內部規劃多達150個櫃位，涵蓋餐飲、伴手禮、紀念品與便利型零售，不僅滿足旅客即時購物與用餐需求，也帶動場域營業額表現。

業者指出，北車具備「高轉換、高頻率」的營收特性，加上地理位置絕佳，是零售與通路品牌爭取進駐的重點場域。

微風與台鐵的合約將於2026年7月到期，業界人士透露，雖然市場傳聞四起，但實際招標時程仍須等台鐵正式公告確認。據悉，台鐵近期內將針對此案釐清招商條件、投資規模與評選機制等細節。

台北車站 台鐵 微風集團

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