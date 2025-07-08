雙星效應 炒熱黃金場域

北車商場的年營業額從早期8.3億元攀升至近30億元，商場櫃位約150個，涵蓋零售、美食、伴手禮等多元業態，早已成為各方零售業者眼中的「金雞母」。

由於將於2027年完工的「台北雙星大樓」所帶動的未來題材，北車商場未來不僅具備現有高人流優勢，更有望進一步轉型為國際級門戶商場，讓這塊黃金場域在經營權即將釋出之際，再度成為市場追逐焦點。

據悉，微風集團自接手以來已投入數億元進行改裝與空間重整，成功將台北車站從過往形象轉型為現代化複合型商場。營業額也從早期的8.3億元大幅成長至近30億元，顯見在場域經營與品牌導入方面的成果。

如今隨著北門商圈重整、「雙星效應」逐步發酵，北車商場的戰略地位更為凸顯，從早年車站場域蛻變為具備交通、消費、觀光與國門門戶意義的核心據點。無論是品牌曝光、複合經營布局，北車商場都成為零售業者角力的關鍵戰場。