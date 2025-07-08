美國對等關稅即將揭曉…台美進度 經長：還在談

美國對等關稅即將揭曉，政府經貿團隊嚴陣以待，但對外發言仍低調審慎。經濟部長郭智輝昨（7）日以「還在談判中」五字回應；政院官員則說，雙方持續就關稅議題溝通磋商。

市場觀望美國對等關稅最終稅率，有外媒點名台灣，若未能達成貿易協議，將恢復到最初「解放日」川普所宣布的高稅率（即32％）。川普即將發出稅率通知函，台灣是否名列首波名單，受到市場關注。

郭智輝昨日赴立法院經濟委員會備詢，被媒體問及台美關稅談判成果時，僅說：「還在談判中」。

行政院在美方公布稅率之前三緘其口，昨日僅回應：持續就關稅議題溝通磋商。昨日傳出行政院副院長鄭麗君上周五再次率團赴美談判，盼爭取更多共識，但經貿辦並未證實。

知情官員坦言，若對等關稅稅率不符預期，因對等關稅實際生效日是8月1日，還有一段時間可以談判，政府在策略上將比照南韓，爭取延長談判，希望爭取更低的稅率。

台灣自美國拋出對等關稅以來，陸續已釋出不少善意，例如在對等關稅公布前，台積電（2330）已宣布在美國加碼投資1,000億美元；政府承諾擴大採購美國天然氣，並提高國防預算；針對美國關注的洗產地，也強化防線、力求遏止。

在種種善意下，行政院副院長鄭麗君日前率團赴美實體磋商後，表示雙方取得建設性進展，但並未提及細節。近來學界、產業界對於台灣最終獲致稅率有不少揣測，整體偏向悲觀，前行政院副院長施俊吉更猜測，談判觸礁可能是因美豬、美牛及汽車關稅等議題。

各界預期，台美談判過程中，我方為保住農業，可能調降自美國進口的工業產品關稅，其中，調降美國進口汽車關稅，備受產業界關注。

然而行政院長卓榮泰日前也強調，談判過程會守住最敏感的產品。外界關注，農業是否是雙方談判卡關的癥結點。

知情人士分析，美豬、美牛「食安標示」確實是美方在意的非貿易壁壘，另外美方對台灣保健食品關稅也多次表達關切，若台灣談判小組在這個階段提出的方案不被美方接受，很可能無法得到期盼中的稅率。