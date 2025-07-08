經濟部四面向規劃 解綠能困境

為解決再生能源所面臨困境，經濟部規劃四面向因應，包括開發設置爭議如何應對、氣候影響如何應對、穩定燃氣發電、推動深度節能提升能源使用效率。

經濟部在最新提出的減碳行動方案草案中指出，前一期行動方案中，風、光等再生能源建置延後、氣候因素影響再生能源發電量、天然氣卸收站設置進度落後、以及社會經濟發展致電力需求增加，導致面臨挑戰。

經濟部提四大解決方法。應對再生能源開發設置爭議部分，經濟部重新修法，要求光電案場於申設前辦理地方說明會，強化在地溝通協調，並擬定地方同意函檢核書表格式，確保地方政府核發標準一致；另並規範光電設置需與民宅保持適宜距離，以維護居民生活品質。

風力發電部分，公告海域範圍敏感區域圖資，供業者於開發場址規劃時參考，並於業者申請場址備查時，邀集國防部、農業部及交通部等相關部會召開聯審會議，確保開發場址無涉及環境敏感區域。

因應氣候變化影響再生能源發電情形，除優先調度低碳排的燃氣發電機組外；亦加強布建智慧電網與發展儲能，提升電網韌性；加速天然氣接收站新擴建計畫，穩定燃氣發電。

最後推動深度節能提升能源使用效率，導入金融資金，扶植ESCO擴大節能服務能量；由十大公營事業、九大部會節能帶動產業全面擴散；透過法規提升節電目標與家電能效標準，並補助汰換老舊家電為一級能效。