能源部門減碳 五年砸7,100億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

能源部門減碳行動方案曝光，經濟部預計五年祭出7,109億元，主要用於擴大再生能源、調整能源結構、提升能源韌性等，匡列經費是減碳六大部門之冠。

行政院今年5月核定第三期溫室氣體階段管制目標，各部門主管機關應在各期階段管制目標核定後六個月內，訂定所屬部門溫室氣體排放管制行動方案，報請行政院核定。近日各部門行動方案草案紛出爐，環境部10日將召開第三期六大部門溫室氣體減量行動方案公聽會。

依草案內容，預計到2030年部門溫室氣體排放量27.3百萬噸、2030年電力排放係數階段管制目標為0.319、2030年部門第三期階段總排放量管制目標為151.38百萬噸。為達目標，這一期行動方案以降低電力排放係數、降低能源部門排放量、提升能源韌性及擴大公民參與為架構，新增34項計畫以及26項延續性計畫。

降低電力排放係數方面，經濟部提出「擴大發展再生能源，提高再生能源發電量占比」與「調整能源結構-擴大低碳天然氣使用」兩大措施，其中，經費大宗用於擴大低碳天然氣使用，包含接收站、燃氣機組。

再生能源方面，經濟部設定太陽光電2030設置目標為31.2 GW；離岸風電目標在2030年達10.9 GW，經濟部將持續評估擴大可設置空間，並引導國內外銀行、保險資金投資離岸風場開發，優化融資環境。

小水力發電2030年設置目標為198 MW；地熱發電部分，持續透過示範獎勵辦法，分攤地熱探勘風險，2030年地熱發電設置目標1,200 MW。另外，經濟部也規劃擴大再生能源相關配套措施，包括補助與示範與法規規劃與機制研訂。

在調整能源結構部分，聚焦在擴大低碳天然氣使用，將以提高天然氣卸收能力，完成永安、台中、觀塘與洲際天然氣接收站新設、擴建工程，增加天然氣供應量，還有以氣代煤，新擴建燃氣發電機組，包括台中、興達、通霄及大林電廠燃氣機組，提高燃氣發電比例。

再生能源 天然氣 經濟部

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