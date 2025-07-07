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反平台剝削 媒體議價法拚本會期三讀

聯合報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院本會期擬延長至八月卅一日，距離休會還有一個多月的時間，交通委員會負責審議的「媒體議價法」上個月舉辦公聽會，而為解決數位平台無償使用媒體內容、壟斷廣告收益造成的產業危機，朝野立委提出六個版本的草案，交委會召委許智傑、林國成也都表達將力拚本會期完成三讀。

媒體主要靠新聞流量賺取廣告分潤，不過近年Google、Meta等大型跨國數位平台，為提供瀏覽者資訊，經演算法後將媒體新聞內容無償轉載，從中獲取巨大廣告收益。為解決數位平台剝削問題，產學界呼籲推動制度改革，建立新聞議價機制。

朝野立委皆提案擬定「媒體議價法」草案，主要分為六個版本，包括林楚茵、羅廷瑋、王鴻薇、民眾黨團、林宜瑾、范雲等人，內容多為文字差異。朝野立委在與學者專家討論後，達成兩項共識，即「媒體議價法」的核心是強制議價、設立基金雙軌制。

提案認為，不同媒體經營類型和規模，受到跨國大型平台衝擊雖然不一致，但若要改善台灣媒體環境，有兩大共通點必須同時滿足：第一是「新聞有價」，第二是「雇主責任」，兩大要項缺一不可。

提案指出，草案基於新聞有價及使用者付費原則，推動新聞媒體與數位平台議價法制化。提供雇主的規範方面，數位平台有接獲新聞業者請求議價協商之義務；維護勞權方面，則規範新聞媒體業應提撥部分分潤，改善新聞工作者工作環境。

王鴻薇版本提出明確修正動議，包括納入生成式ＡＩ平台的議價義務、保障小型新聞媒體可參與聯合議價、授權金部分用以改善新聞工作者待遇等。

林宜瑾版本則明定，議價分潤必須撥一定比例，專款專用於改善新聞媒體工作者勞動條件，確保立法符合健全新聞內容產製環境的宗旨。同時也設有一筆「數位新聞發展暨民主韌性基金」，其中一項財源來自數位平台，規範每年提撥本地廣告年度營業額百分之五。

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