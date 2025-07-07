房市冷 前5月全台建物抵押棟數 6年新低

限貸令與資金審查趨嚴，房市買氣明顯轉弱。內政部最新統計，今年前五個月，全國建物抵押權設定棟數約廿三點八萬棟，年減逾百分之廿四，創近六年同期新低。業者說，抵押權設定量與購屋貸款息息相關，顯示民眾購屋與申貸意願走疲，其中以新竹縣年減三成最嚴重，反映高價區與多屋族買盤退潮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，建物抵押權設定是指將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益；而建物抵押權設定的目的，包括新承作房貸案量、轉貸或周轉金，其中又以購屋貸款為大宗，建物抵押權設定的減少，反映近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。

內政部統計，今年前五月全國建物抵押權設定棟數約廿三點八萬棟，桃園市年減幅約百分之十四點四最少；新竹縣衰退約三成幅度最大；新北市、台南市、高雄市減幅為百分之廿九點七、廿九點二、廿八；新竹市、台北市、台中市則衰退百分之廿五點八、廿五點二、十八點七。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，新竹縣因近年房價漲幅大，銀行鑑價保守，近期購屋不易取得足額貸款，且新竹縣購屋主力科技新貴不少是多屋族，貸款成數相當低，讓此類買盤縮手。