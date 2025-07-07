每天60萬人次 北車商場成微風金雞母 傳年賺15億元

台北車站商場經營即將到期，傳出百貨、通路業者都有意搶進，而目前的經營者微風集團入主後，的確讓北車改頭換面，更已成為集團金雞母，而台北車站的交通優勢，人流具保證，加上基礎已經打好，經營上要獲利幾乎無難度，因此成為各家競逐的目標。

作為全台唯一有台鐵、高鐵、台北捷運和機場捷運「四鐵共構」的交通樞紐，台北車站每天有超過六十萬人次通勤、轉乘，而對於零售業來說，「人潮即是錢潮」、「軌道經濟」，在台北車站是最佳例子。此外，二○二七年將完工的「台北雙星大樓」也帶動未來題材。

外傳微風台北車站最高年營收接近卅億元，獲利約十三億至十五億元。百貨業者說，在台北車站經營根本不需要引客，只需在招商上維持好品質即可，而對於廠商來說，進駐到台北車站也是生意的保證，因此也是趨之若鶩。

但北車商場能有今天的榮景也經歷一番波折。一九八九年台鐵首度釋出北車商場經營標案，由上嫺公司以每月七三○萬元取得四年經營權，並在二樓開設「金華百貨」，但雙方合作並不順利，後續因租金爭議鬧上法院，最終由台鐵在二○○五年收回經營權。

二○○六年底台鐵重新招標，微風集團接下台北車站商場經營權，二○○七年十月起陸續開出二樓美食廣場，一樓與地下一樓商場則於二○一一年十一月全面營運，招商涵蓋零售、美食、伴手禮等多元業態，形成旅客動線密集的商業聚落。微風徹底改造北車商場，一步步走到今天的盛況，完成了最困難的「從零到一」的跨越，現在重新招標，等於是站在巨人的肩膀上經營，要投入的資源規模不會太大。

業者坦白，除了人潮有保證以外，若不是微風讓大家看到了車站的含金量，而是廿年前金華時代的「慘況」，現在肯定不會有太多人去投標。