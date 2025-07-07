颱風侵襲光電浮台受損 經部：預計業者48小時內清除

颱風丹娜絲肆虐南台灣，屏東佳冬鄉外海太陽光電系統浮台受損漂流上岸。能源署說明，此為佳冬光電浮台試驗計畫，主要驗證浮台抗風浪能力，浮台上並無光電模組，已請業者進行碎片搜尋與打撈，預計48小時內完成清除復原。

颱風丹娜絲橫掃後，屏東佳冬鄉外海太陽光電系統浮台遍布沿岸、綿延逾1公里，屏東縣府表示，已要求業者清理並重提計畫；業者表示，颱風前已打算重新設計、正拆除中。

能源署透過新聞稿說明，佳冬光電浮台試驗計畫屬於「業界能源科技專案計畫」，主要驗證浮台於實際海域的抗風浪能力，由旭東環保科技公司執行，浮台上並無光電模組，亦無發電行為，因應此事故，已請業者針對林邊、佳冬、枋寮等地岸際及淺海區進行碎片搜尋與打撈，預計於48小時內完成清除，盡速清理復原。

能源署表示，本計畫試驗過程中發現部分結構連結強度需進一步改善，業者於颱風來臨前已著手進行拆除與設計優化作業，浮台上並無光電模組，但颱風來襲影響浮台回收作業進程，導致尚未撤收的浮台脫落並漂流至岸際。

能源署進一步說，經掌握相關事故情形後，即責成業者啟動緊急應變機制，並與屏東縣政府保持密切聯繫。業者目前已派員及機具進駐，執行海岸線及海域碎片清除作業，以確保周遭海域航行安全與環境無虞。

針對本次浮台因颱風導致受損狀況，能源署表示，業者已透過監測蒐集相關數據，並與相關單位研提精進設計，提升耐風構造設計強度，並配合屏東縣政府後續處理程序，後續將強化設計內容報請屏東縣政府確認，並依規定辦理相關試驗作業，同時強化後續海域監測作業。

能源署強調，將持續督導業者結構改善方案與後續復工計畫，確保工程安全與民眾信賴，未來亦將強化風險管理與地區溝通機制。

此外，外界關切颱風侵襲期間再生能源是否受損，能源署表示，颱風來襲前已督導業者完成預防性檢查與防颱措施，並迅速完成災後巡檢，本次颱風於台南氣象站測得風速為歷史上台南氣象站第3高，所有離岸風場並無損壞，部分光電設施因陣風過大（17級陣風）導致輕微受損，已請業者盡速處理。

能源署指出，今天風力發電瞬時最大值達229萬瓩、占整體用電9.2%；太陽光電出力瞬時最大值為451萬瓩、占整體用電15.2%，再生能源發電仍舊表現穩健。