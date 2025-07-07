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丹娜絲重創雲嘉南 全國超過71萬戶停電、台電動員萬人次全力搶修

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
少了「護國神山」中央山脈抵禦，丹娜絲造成全台超過650支電桿、共3座電塔倒塌。圖為嘉義布袋地區倒塌電塔。（圖／台電提供）
少了「護國神山」中央山脈抵禦，丹娜絲造成全台超過650支電桿、共3座電塔倒塌。圖為嘉義布袋地區倒塌電塔。（圖／台電提供）

丹娜絲颱風是120年來第一個在嘉義登陸的颱風，少了「護國神山」中央山脈抵禦，造成全台超過650支電桿、共3座電塔倒塌，創歷史紀錄，雲嘉南地區累積逾54萬戶停電，而全國累積已超過71萬戶。台電7日表示，至今已動員超過1萬人次，出動工程車輛超過6千車次，並啟動跨區支援，調配全國搶修人力前往災區協助，至今日18時已復電超過45萬戶，逾6成，將持續全力搶修，惟復電工作需時間與人力，盼請各界理解與支持。

台電說明，丹娜絲颱風為40年來首度從台灣中部登陸的颱風，從嘉義地區登陸更是120年來首見。由於少了中央山脈阻擋，加上雲嘉南地區地勢平坦，瞬間風力一度達到17級以上，嚴重衝擊電網系統及輸電設備。初步統計，本次丹娜絲颱風共造成電桿倒斷及流失逾650支、斷線逾450條、開關及變壓器損壞逾100具，嘉義地區更有3座連接布袋新塭變電所、供應萬戶電力的6.9萬伏特高壓電塔，遭強風吹襲倒塌。

台電指出，過往風災停電事故多為變壓器、線路斷落等設備引起，此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，屬數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，且電塔修復作業須以大型吊裝作業，連帶影響搶修所需時間。

台電強調，颱風至今台電已動員超過1萬人次，今日動員近4,000人力，超過1,800輛工程車輛，並針對重災區增派720人力跨區支援，其中嘉義縣、市至今累計超過25萬戶停電，已修復超過11萬戶，台南也累計近19萬戶停電，至今已復電超過8萬戶。台電將努力先架設臨時線路，由配電系統轉供，致力於最短時間內復電，後續完成電網硬體設備修復，也盼受影響民眾理解。

台電提醒，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修，或透過台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址及狀況查詢、通報停電資訊。部分線路末端、山區等個別地區，可能存在零星無電可用情況，煩請民眾協助通報，台電將儘速前往處理。

丹娜絲颱風是120年來第一個在嘉義登陸的颱風，夾帶強風，吹倒了電塔。圖為嘉義布袋地區倒塌電塔。（圖／台電提供）
丹娜絲颱風是120年來第一個在嘉義登陸的颱風，夾帶強風，吹倒了電塔。圖為嘉義布袋地區倒塌電塔。（圖／台電提供）

停電 台電 颱風

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