GE Vernova台電興達新燃氣機組啟用 碳排量少6成
GE Vernova今天發布新聞稿宣布，台電興達電廠3個新機組中的新1號機組已正式啟用，並開始向台灣電網供電，最高可輸出1.3GW電力；此燃氣機組將逐步取代興達現有的燃煤機組，預期可使碳排放量減少60%。
台電南部施工處處長黃啟祥表示，位於高雄的興達電廠是台灣能源轉型的重要設施，也符合「再生能源發展條例」以減核、減煤為核心的能源政策，新1號機組可向用戶提供最多1.3 GW的低碳電力。
GE Vernova補充，興達電廠另有兩個機組，預計將在2025至2026年間分階段啟用，總裝置容量將達近4GW，為台灣家庭與產業提供穩定電力。
GE Vernova與台灣在地公司中鼎工程（CTCI）合作，負責第一組複循環機組的設計、建造與啟用。每個機組包含兩部高效率GE Vernova 7HA.03燃氣渦輪機，搭配 H65 氫冷發電機、兩部餘熱鍋爐（HRSG）、一部GE Vernova STF-D650蒸汽渦輪機及H65氫冷發電機，以及其他配套設備。
GE Vernova燃氣發電事業部亞洲總裁暨執行長Ramesh Singaram表示，GE最新一代的7HA.03燃氣渦輪技術，正以更高效且具彈性的複循環燃氣機組取代老舊燃煤機組，是台灣邁向減碳的重要一步。GEVernova承諾持續支持台灣在今年達成天然氣占能源結構50%的目標。
此外，為進一步推進燃氣發電的減碳目標，GEVernova的7HA.03燃氣渦輪目前已具備將氫氣與天然氣混合燃燒的能力，混合燃氣中氫氣的體積比例最高可達50%。
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