永豐金租賃榮獲 ISO 27001 認證 強化客戶資訊安全保障

永豐金租賃於日前正式取得ISO 27001資訊安全管理系統認證，展現其在資訊安全管理上的專業能力，並為客戶資訊提供更加安全的保護。目前，國內僅有少數融資租賃公司獲得此項認證，而永豐金租賃名列其中，不僅展現卓越實力，更進一步彰顯其在業界的核心競爭力。

永豐金租賃總經理王盈如表示：「ISO 27001 認證是對我們資訊安全管理的高度肯定。客戶的信任是我們最重要的資產，而這項認證不僅是對永豐金租賃努力的肯定，更是持續提升資訊安全管理的動力。未來將以此為基礎，致力於提供更安全、可靠的融資租賃服務，讓客戶安心信賴。」

取得認證後，永豐金租賃不僅能更有效地保護客戶資訊，也符合加入經濟部中小企業融資服務平台的會員條件，可為企業客戶提供更便捷的融資服務。該平台旨在解決台灣中小企業資金需求，促進經濟發展，永豐金租賃也將藉此進一步助力中小企業的茁壯與發展。