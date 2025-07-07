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全台離岸風機挺過颱風丹娜絲 7日凌晨發電逾200萬瓩

中央社／ 台北7日電
離岸風電示意圖。聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。聯合報系資料照片

颱風丹娜絲帶來強勁風浪，能源署表示，目前台灣海峽已安裝超過400座風機，經與業者確認，颱風期間離岸風機皆無受損。另外，據台電統計，離岸風電發電量最高發生在7日凌晨、約203.8萬瓩。

根據能源署資料，截至今年5月底，台灣海峽已安裝超過400座風機，累計併網達375座，總併網量突破3 GW。能源署表示，日前便已要求業者定時回報風機狀態、發電情形及船機運作狀況，經與業者確認，截至目前都無收到風機損壞訊息。

官員補充，台灣在2017年和日本合作提出風機抗風的新規範，離岸風機必須符合Class T的風力機等級，意即每10分鐘平均風速達每秒57公尺，相當於17級風的強烈颱風，此標準較歐洲頂規的Class 1A還高，且在風速超過每秒25公尺時，會自動停機並鎖定葉片，避免高速運轉而造成損壞。

台電統計，颱風丹娜絲侵襲期間，離岸風力發電量最高發生於7日凌晨1時59分，合計約203.8萬瓩。離岸風電發電量歷史紀錄為今年3月29日，發電量曾達265.6萬瓩。

台電解釋，離岸風機於過高風速時會啟動預防性保護機制，降低發電或停止運轉，加上颱風登陸期間部分風場因地形影響形成無風環境，因此颱風期間離岸風機發電量未必隨之增加。

台電 離岸風電 颱風

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