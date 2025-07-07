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113年非酒精飲料業產值首破600億 連10年正成長

中央社／ 台北7日電

經濟部表示，非酒精飲料業產值連續10年正成長，113年全年產值首度突破新台幣600億元，達610億元創新高，其中茶類飲料為成長主力，占比35.5%居冠。受茶類飲料及咖啡新品挹注，今年前4月非酒精飲料業產值達185億元，與去年同期相比成長2.1%。

依據行政院主計總處行業統計分類定義，非酒精飲料業是指從事含酒精成分不超過0.5%飲料製造行業，涵蓋茶類飲料、運動飲料、礦泉水、碳酸飲料、果蔬汁、咖啡飲料、其他非酒精飲料等產品。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，依據最新的工廠校正及營運調查資料顯示，112年台灣非酒精飲料業家數336家，主要以高雄市55家最多、占16.4%，其次依序為新北市43家、桃園市41家及台中市31家，前4大縣市合計超過5成。

經濟部表示，在手搖飲店及咖啡店的高度競爭環境中，非酒精飲料業受惠先天包裝飲料便利性的優勢，加上廠商在無糖、無人工添加物等健康訴求風潮下，持續研發新品吸引消費者，近年產值穩定成長。

攤開近年非酒精飲料業產值，113年產值達610億元，首次突破600億元，續創歷史新高，年增3.9%，連續10年正成長。114年1至4月受惠茶類飲料及咖啡飲料新品推出效應，帶動非酒精飲料產值為185億元，續增2.1%。

依產品類別觀察，經濟部表示，因國人受茶文化深遠影響，加上業者持續研發各種風味等創新產品，帶動近年茶類飲料產值穩定成長，113年產值216億元，占比35.5%，穩居各產品之首，年增8.3%，為推升非酒精飲料業創下歷史新高的重要動力。

經濟部表示，非酒精飲料業主要以內需市場為主，近年內銷比重逾9成，但業者為滿足國內消費者多樣化選擇及嘗鮮心理，亦積極進口多元化飲料，113年進口金額2.15億美元，年增5.2%。

按進口來源國觀察，以日本3100萬美元，占14.4%居各國之首，其次為泰國2100萬美元，占9.9%，中國大陸及香港1900萬美元，排名第3位，占8.9%。

經濟部 酒精

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