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川普關稅期限倒數 我國「還在談判中」？新台幣重貶逾1角
美國財政部長貝森特6日對美國有線電視新聞網（CNN）說，若台灣、歐盟等貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到川普總統4月2日宣布的關稅水準，這些關稅將在8月1日生效。
經濟部長郭智輝7日針對台美談判表示「還在談判中」，引發產業界與民眾對台美談判破局的焦慮感。避險資金轉向美元，今天新台幣收盤匯價重貶1.17角，以29.048元收盤，重新站回「29」字頭。
美國財政部長貝森特於美東時間6日接受CNN專訪時警告，若包括台灣、歐盟等貿易夥伴未能在期限內與華府達成協議，自8月1日起，將重新實施美國總統川普於今年4月2日宣布的高額關稅稅率，對輸美商品造成重大衝擊。
貝森特強調，川普政府對貿易政策的立場明確，若談判未果，不會再延長任何暫緩期。此舉形同對全球供應鏈施壓，加速各國完成協議，以避免承受更高進口成本。
經濟部長郭智輝7日表示「仍在談判中」，並未透露協商進展，引發產業界與民眾對談判是否破局的焦慮感。由於美方設定的期限緊迫，若協議未能在到期日拍板，恐導致台灣出口產品面臨關稅回升的壓力，尤其工具機等主要產業將首當其衝。
匯銀人士認為，若談判破局，可能引發台幣匯率出現回貶壓力。
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