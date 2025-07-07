高關稅時代來襲！越柬成突圍關鍵 KPMG籲企業重塑海外架構

為協助企業掌握轉向東南亞國家投資熱潮，KPMG台灣所7日舉辦「越柬稅務攻略巡迴講座」，解析越南與柬埔寨的投資環境、租稅優惠與股權規劃策略，協助企業強化海外布局與永續經營。活動吸引超過50家涵蓋製造、紡織、化學、電子與金融等產業的企業參與。

隨著美國對AI、高科技與綠能產業加徵高額關稅，全球掀起新一波「科技關稅戰」，對出口導向型經濟體造成衝擊。東南亞國家如越南與柬埔寨，憑藉低成本優勢與稅務優惠，迅速吸引製造與科技資金轉移，成為全球供應鏈重組的關鍵節點。

KPMG台灣所亞太業務發展中心越柬區主持會計師吳俊源表示，全球經貿局勢快速變動，亞洲投資版圖正經歷新一輪洗牌。越南憑藉勞動力優勢與FTA網絡，2024年GDP成長達7.1%，2025年官方目標上看8%，即使面臨高關稅壓力，仍展現強勁出口與吸引外資的實力。柬埔寨則以低廉人力與稅務誘因，成為中小企業進軍東協市場的新藍海，儘管基礎建設仍在發展中，其潛力不容忽視。

KPMG越南所副總經理阮清秀指出，儘管全球地緣政治與貿易關稅不確定性持續升高，越南仍積極拓展歐洲及其他市場，並與多國簽署自貿易協定，從而獲得優惠的出口關稅，展現經濟韌性。越南政府正推動系統性結構改革，精簡部會與行政區劃，包括部會數量由18個精簡為14個，63個省市整併成34個，以提升行政效率。對於越南臺商面臨關稅戰的機會和挑戰下，她建議，臺商應跳脫「低成本製造地」思維，導入研發與技術，打造真正的「Made in Vietnam」，以提升附加價值與掌握主動權。

KPMG柬埔寨所會計師羅世傑則指出，柬埔寨近10年GDP年均成長約6%，金邊目前的人均收入約為4,000美元，對比過去10年增長了1倍以上。政府推出具吸引力的投資政策，包括「合格投資項目（QIP）」可享最長9年免稅期，提供投資初期進口設備與原料的關稅與增值稅減免。其次，柬埔寨的勞動人口年輕且成本相對較低，和越南、泰國相比具較高的競爭力，對需要大量生產線人力的企業來說，是很大的利多。另他也說明，柬埔寨實施美元計價經濟，所帶來的匯率穩定與資金流通便利，對台商而言極具吸引力。

企業前進海外，面臨跨境監管升溫與財富傳承壓力，KPMG台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻提醒，企業應重新檢視海外投資架構，因應境外資產透明化與申報義務的高標準。若沿用舊有架構，恐面臨合規風險與重稅課徵。稅務規劃不僅是節稅工具，更是企業與家族永續經營的關鍵戰略，應強化合規意識，審慎規劃資產配置，確保跨世代傳承的穩定與稅務效率。