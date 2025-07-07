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信評：台灣經濟前景因美關稅承壓 示警台商6大風險

中央社／ 台北7日電
美國總統川普宣布對各貿易夥伴的對等關稅。路透
美國總統川普宣布對各貿易夥伴的對等關稅。路透

中華信評今天指出，美國關稅政策不確定性，將持續為台灣經濟前景帶來壓力，並預期台商將面臨6大主要風險，包含資本市場動盪可能會使融資管道受限，外匯劇烈波動則會衝擊未避險的美元曝險部位等。

中華信用評等公司今天發布「2025年台灣年中信用展望」報告指出，儘管2025年第1季由科技業帶動的經濟成長表現強勁，但美國政府關稅政策及全球因應措施所具的不確定性，持續為台灣經濟前景帶來壓力。

中華信評信用分析師林顯勍表示，儘管半導體與其他科技相關產品提前出貨的強勁出口表現，在美國可能加徵關稅的預期下，為經濟成長提供支撐，使第1季GDP與前1年同期相較有約5.4%的強勁成長表現；但台灣主要出口市場所面臨的關稅問題與貿易緊張的不確定性，可能會在未來幾季限制台灣的經濟成長表現。

中華信評在報告中提到，受全球經濟不確定性、貿易緊張局勢、地緣政治風險以及中國經濟仍陷入停滯的影響，未來幾季的成長動能可能會放緩。

中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨6大主要風險。首先，全球貿易方面，仍不明朗的關稅政策可能將改變貿易流量與供應鏈、降低需求並削弱消費者信心。

中華信評說明，再者，動盪的資本市場可能會使融資管道受限，而外匯劇烈波動則會衝擊未避險的美元曝險部位。第3，地緣政治緊張局勢升級，衝擊經濟成長與供應鏈並加劇金融市場波動。

中華信評指出，第4為出口量減少使國內經濟成長與信心受到更大的衝擊，並使影響擴大至全亞太區。第5，極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本。第6，技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。

關稅

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