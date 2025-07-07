年中展望：標普上修全年台灣經濟成長率至3.3% 年底匯率30

時序進入下半年，標普全球旗下中華信評今天發布「2025年台灣年中信用展望」報告指出，儘管今年第一季由科技業帶動的經濟成長表現強勁，但美國政府關稅政策及全球因應措施所具的不確定性持續為台灣經濟前景帶來壓力。標普最新上修全年台灣經濟成長率預測至3.3％，較3月預估上升約1.5個百分點，新台幣匯率預測上修到年底為30.0元，整體朝升值趨勢走，但標普預期未來幾季相對穩定。

標普全球預測2025年台灣經濟成長率為3.3％，中華信評信用分析師林顯勍解釋，較3月時的預估進步1.6個百分點，調整主要來自上半年急單效應讓全年經濟成長更有進步空間，但相比去年度的4.8％是下降，且更預測明年進一步降至1.5%，來自貿易緊張局勢、地緣政治風險對經濟成長率有壓。

匯率方面，標普最新預測上修新台幣到年底為30.0元，林顯勍指出，整體朝升值趨勢走，但標普預期未來幾季相對穩定。中華信評副總經理蕭黎明補充，匯率走向最主要視央行態度。

「儘管半導體與其他科技相關產品提前出貨的強勁出口表現在美國可能加徵關稅的預期下為經濟成長提供支撐，使第一季GDP與前一年同期相較有約5.4%的強勁成長表現。」林顯勍表示：「但台灣主要出口市場所面臨的關稅問題與貿易緊張的不確定性，可能會在未來幾季限制台灣的經濟成長表現。」

受全球經濟不確定性、貿易緊張局勢、地緣政治風險以及中國經濟仍陷入停滯的影響，未來幾季的成長動能可能會放緩。中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨的主要風險包括：仍不明朗的關稅政策可能將改變貿易流量與供應鏈、降低需求並削弱消費者信心。融資方面，動盪的資本市場可能會使融資管道受限，而外匯劇烈波動則會衝擊未避險的美元曝險部位。另，地緣政治緊張局勢升級，衝擊經濟成長與供應鏈並加劇金融市場波動。中國經濟方面，出口量減少使國內經濟成長與信心受到更大的衝擊，並使影響擴大至全亞太區。

此外，台灣企業可能面臨的結構性風險為包括氣候變遷及科技風險；極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本。科技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。