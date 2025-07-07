立委籲強化新型毒品查緝 盼跨部會防堵菸毒害

立委李彥秀指出，近年年輕族群對毒品的依賴增加、使用的強度提高，有鑑於此，她與立委張啓楷、台北市議員陳宥丞7日共同於立法院召開「校園菸毒氾濫 強化源頭管理補足校安破網」記者會，呼籲中央機關應跨部會積極攜手訂定毒害、菸害聯防機制，強化菸毒害防制。

李彥秀表示，從內政部統計數據來看，2024年12至17歲毒品嫌犯人數達到607人，18至23歲人數則達3,215人，前者相較於2023年增幅高達22.6%。且12至17歲族群以施用第三級毒品為大宗，但到了18至23歲卻轉變為施用第二級毒品為多數。

李彥秀提到，在菸害方面，2023年3月菸害防制法修正施行後，國、高中生使用加熱菸比率並未出現明顯反轉，甚至使用加味菸比率還創下新高。此外，電子煙油容易摻入各種非法物質的特性，更是讓電子煙成為煙毒進入校園的最佳掩護。

李彥秀指出，行政院從2021年開始推動「新世代反毒策略2.0」為期4年投入約150億元經費，預期防制毒品危害青少年，但預算投入後，年輕學子們使用毒品的人數卻是節節高升。她質疑，難道經費又是打水漂、反毒策略淪為作文比賽？

李彥秀也質疑，不僅毒品防制失當，菸品管理同樣失靈。以Google搜尋便可輕易找到多家網路販售加熱菸或電子煙通路，遑論時下年輕人多是以IG、臉書社團、LINE群組等隱蔽管道購買加熱菸或電子煙。不僅如此，Thread上更有網友大喇喇分享出國時如何夾帶加熱菸入境。這些違法電子煙與加熱菸的來源，「你知道，我知道，獨眼龍也知道」，但行政部門是不知道，還是睜一隻眼閉一隻眼？

李彥秀強調，菸毒成癮容易，戒治難，吸毒後更是影響一生，全家受苦，目前的防制成果，絕對無法讓民眾滿意、讓家長安心。校園安全不容耽擱，源頭管理絕非口號。她提出「邊境管理、阻絕流通、校園防堵」等三項策略，檢討旅客通關查驗流程、突破新興通路查緝困境、精進校園毒害防制識能，三箭齊發保護學生免於菸害毒害。

張啓楷表示，他早在6月19日立法院質詢中提出幾項具體要求，財政部長及衛福部長皆現場承諾會在6月24日跨部會會議時討論，後續提交相關跨部會研議結果。但財政部提供的會議紀錄顯示，中央把美國商會建議以新世代科技查緝電子菸的事情，推給地方政府；中央與地方菸捐分配比例維持不動。

張啓楷說，大部分的電子菸查緝成果都是地方政府成果，但菸捐比例卻不增加地方政府的分配比例，明顯不公平，地方政府更沒有量能繼續處理查緝問題。至於成人電子菸吸食率，衛福部仍沒有數據，依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）採購指引至今仍沒有。

張啓楷指出，「喪屍煙彈」近2年遭濫用，短期內查獲數翻倍，今年1月至4月查獲的相關非尿液檢體已經超過1600件，比起去年整年還高，現在已直接危害校園。台南查出警方使用的毒品快篩試劑有超過7600支過期，部分甚至過期將近6年。從今年1月至5月，就有63件毒駕案件未能如期舉發。

陳宥丞表示，行政院去年增列依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）為二級毒品，檢警針對喪屍煙彈進行查緝及毒駕執法取締程序，在台北市8月份的查獲件數53件，就比以往每個月暴增3倍，這也就表示其實毒駕的問題，遠比實際上呈現的數據還要嚴重，但卻因為沒有配備取締毒駕的科學化設備，讓取締工作更為困難。

陳宥丞提醒，未來加熱菸在台灣通過審核上市後，取締難度只會增高，因為當加熱菸普及化，檢警就更難判定是否有毒品加入其中，於是就更需要科學化的設備來加以輔助輔助。

陳宥丞認為，世界各國在毒駕緝捕中都急需一種能夠迅速且有效的毒品唾液檢測工具，而台灣現在就已經有研發出來的科學化工具，可以成功解決毒品唾液快篩準確率的問題，例如台灣的成大、台大、中國醫藥大學與警察大學的研究團隊，花費三年時間開發出以唾液為檢體的手持可攜式毒品判讀機與快篩試劑，檢測只需10分鐘，不但方便而且準確率高達9成以上，可望成為警方測毒利器。

陳宥丞再以國外經驗舉例，澳洲、香港等皆使用「口腔快篩」查緝毒駕，顯示建立路邊毒品檢測制度已是國際趨勢。

陳宥丞強調，地方警政單位非常需要中央警政署明定在法律上普及採用毒品快篩，加速評估檢測工具使用，地方才能採購與推廣，也可以更有法源依據來要求廠商提供更準確，降低偽陽性的試劑，不要讓毒駕零容忍淪為口號，警政署身為第一線員警的後盾，應該設法解決執法前線的困境。

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