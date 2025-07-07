關稅大限7月9日將至 吳思瑤：政府做足準備捍衛權益

美國總統川普暫緩對等關稅施行期限7月9日將至。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，台灣的底氣足，行政部門也做足準備，絕對會捍衛台灣民眾權益。

川普（Donald Trump）政府設定7月9日為與各國達成貿易協議的最後期限，日前又宣布自7月4日起寄出關稅通知，要求各國自8月1日起支付關稅。

吳思瑤上午在立法院受訪指出，在即將揭曉（關稅）的最後時刻，各界不需要有太多的臆測，政府絕對會捍衛台灣民眾的權益，爭取最好的結果，希望大家一起集氣，期待正向樂觀的好消息。

吳思瑤說明，台灣的底氣很足，國家競爭力、高科技產業及中小企業強韌的生存能量，都為台灣的經濟實力奠定非常好的基礎，行政部門在談判的最前線，所有該做的準備、該進行的演練等，從相關作業都看得出來。

此外，媒體詢問，美國德州中部洪水災情造成多人罹難，國安會祕書長吳釗燮卻搶先外交部發文關心，引來在野批評與質疑。

吳思瑤說，吳釗燮過去擔任外交部長，與各國都有非常深切的互動，第一時間在社群媒體表達台灣對民主同盟國家的關心，何錯之有。現在藍白是看到吳釗燮就火大，應該單純回到台灣對其他國家的關心看待此議題，不要帶著有色眼鏡。