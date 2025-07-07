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美國對等關稅即將揭曉？ 經長郭智輝今回應「這五字」
外界關切美國對等關稅談判進度，經濟部長郭智輝7日出席立法院經濟委員會，在大批媒體包圍下，郭智輝終於擠出「還在談判中」的5字回應。
立法院經濟委員會原訂今天召開國家循環經濟專題報告，受丹娜絲颱風影響，很多立委無法北上，約莫9時12分，會議主席、國民黨籍召委謝衣鳯表示，各地區交通包括高鐵班次多有變動，加上今天經委會列席部長都是重要防災內閣成員，所以今天會議停開。
郭智輝近期已不再公開場合接受媒體詢問並說明政策，在會議開始前，拒絕受訪。在主席宣布會議停開時，因未在第一時間離席，再次被媒體包圍。媒體詢問美國對等關稅談判進度為何？情況樂觀嗎？是否擔心引發企業出走潮？一連串逼問下，郭智輝終於擠出「還在談判中」的5字回應。之後未來再說明。
針對丹娜絲颱風來襲造成中南部停電情況好像很嚴重，郭智輝說，「對，要趕快回去處理」。
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