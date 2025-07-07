勞動部：雇主應提供外勤勞工安全防護 違者罰鍰30萬元

丹娜絲颱風來襲，強風豪雨影響台灣，地方政府已陸續宣布停止上班上課。颱風所帶來強風、豪雨及颱風過後從事災害搶修及復建工作極易發生職業災害，勞動部呼籲雇主應加強各項防災及應變措施，如有外勤作業，應在合理可行範圍內，採取必要的預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害，違反者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

勞動部指出，颱風天氣候惡劣，從事外勤作業勞工，可能存有道路淹水、路樹傾倒、坍方落石、道路受損、物體飛落、電線脫落或電桿傾倒等相關災害，雇主使勞工於颱風天從事外勤作業，應依「職業安全衛生設施規則」第286條之2規定，視作業危害性置備適當救生衣、安全帽、連絡通訊設備與其他必要之安全防護設施及交通工具。

勞動部訂有「颱風天外勤安全指引」，協助雇主對颱風天外勤作業危害之辨識、評估及控制。對於颱風天之出勤及外勤作業，勞動部特別提醒雇主應注意下列事項：

一、鄰水、水上作業或有發生土石流之虞之地區作業：

應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

二、道路修復、邊坡擋土及開挖等工程：

應使邊坡保持安全的傾斜度，對有可能飛落的土石應先清除或設置擋土支撐等，並派員監視邊坡落石狀況，必要時應即通知人員、機具撤離。

三、有物體飛落、倒崩塌等危害之建築、構造物及廣告招牌：

搭設外牆施工架應加強穩固措施，加強檢查施工架架材是否有損傷、繫牆桿安裝狀況是否鬆弛、基腳是否下沉及滑動；工地圍籬應確保牢固，避免強風掀起；架上張掛帆布或廣告物應暫時拆卸，以免因風壓太大，施工架無法承載而倒塌肇災。

四、使用工地塔吊作業：

塔吊塔柱應加強固定，並停妥吊鉤及伸臂，將旋轉煞車放開(先確認空迴時不會有撞擊、感電等危害)，風速每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業。

鑑於颱風過後各地展開災害復原工作，勞工從事河岸與海岸等鄰水作業可能有溺水風險，道路修復工程要注意是否有岩石滾落及飛落，橋樑拆除與房屋修復更常發生墜落及倒塌災害；至下水道清淤、地下室清理等作業要小心缺氧、中毒危害及是否因潮濕而引發用電設備及線路漏電情形，勞動部進一步呼籲雇主應注意：

一、河岸與海岸清理作業：

應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離之通報系統、撤離程序及救援程序。

二、道路修復工程：

應清除有飛落之虞之土石或設置擋土支撐，挖土機等營建機械作業時應指派專人指揮，並妥善規劃營建機具、車輛之作業路線。

三、房屋、橋梁等修繕或拆除作業：

應選任專人於現場指揮監督，並按順序由上而下逐步拆除。從事高處作業時，應使用安全帶，並配合現場情況設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，以防止墜落災害。

四、工廠修護及復原作業：

在工廠從事屋頂修繕，應使用安全帶並設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器；在潮濕場所使用移動式或攜帶式電動機具，應於連接電路上，設置漏電斷路器。

五、局限空間作業：

應確實實施通風換氣及測定氧氣、危險物、有害物濃度，確認安全，並提供缺氧、中毒、感電、崩塌陷、被夾、被捲等危害預防設施。

勞動部表示，雇主未依職業安全衛生法規定，對颱風期間鄰水、道路修復、邊坡擋土、修繕、拆除、清淤等易發生職災之作業加強各項安全應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。

此外，勞動部亦提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工之安全作為首要考量。雇主對於工作場所因颱風致勞工繼續工作有發生危險可能時，應即採取足以保障勞工安全之必要措施。

勞動部說明，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

事業單位如因營運性質需特定勞工於天然災害發生時（後）出勤，應事前與勞工約定，包含加給工資、提供交通津貼或交通工具以及其他必要協助等。

勞動部提醒事業單位，如颱風天需要特定勞工上班，務必確保勞工安全，例如安排勞工搭乘計程車上、下班，以確保上、下班途中安全，若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主有給予勞工公傷病假及依《勞動基準法》第59條規定標準給予職業災害補償之義務。

勞動部官網已設置「天然災害勞工出勤權益」專區，雇主若未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局／處）或社會局／處）或勞動部1955專線提出申訴，以維護權益。