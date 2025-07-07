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TPCA 理事長張元銘：川普對等關稅對景氣影響很大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣電路板協會(TPCA)理事長暨燿華董事長張元銘。記者尹慧中攝影
台灣電路板協會(TPCA)理事長暨燿華董事長張元銘。記者尹慧中攝影

美國川普政府對等關稅政策即將出爐細節與後續，台灣電路板協會（TPCA）理事長暨燿華（2367）董事長張元銘接受經濟日報記者訪問提到，川普政策影響景氣很大，從產業來看第3季目前初步看來仍是旺季，預期低軌衛星、伺服器與AI將是將產業持續成長主軸，但川普關稅仍有不確定因素。

依據外電，美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，美國總統川普日前證實已簽署12封通知信，預計於當地時間7日起陸續函告各貿易國關稅稅率，且預計8月1日起正式生效。按照川普先前4月的圖表顯示，越南對等關稅46%、台灣32%、印度26%、泰國36%、印尼32%、馬來西亞24%。

由於川普對等關稅瞄準東南亞出口關稅最高，讓已在當地設廠的PCB與組裝廠都持續關注後續情況。張元銘說，不確定川普關稅後續的影響，對廠商東南亞布局也影響很大，不過各廠既定投資蓋廠建廠都已到位，燿華本身泰國廠已將建設完工，今年內泰國廠已確定會先試產，後續認證需要時間。

川普 關稅

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