川普稱與越南完成關稅談判 專家：協議定義未明、落實方式亦待考驗

美國總統川普於美國時間7月2日宣布與越南達成貿易協議，美國將對越南進口產品徵收20%的關稅，任何轉運的產品則徵收40%，而越南方面將全面開放市場，並對美國進口商品實施「零關稅」。但主管越南貿易業務的工貿部至今未公布具體細節，DIGITIMES分析師周延觀察指出協議實質內容與執行機制仍高度不確定。對產業界與區域供應鏈而言，短期內仍難據此調整策略。

越南外交部於7月3日例行者會中證實，川普與越共中央總書記蘇林通話並討論關稅議題，但表示諸多細節尚待確認。

DIGITIMES分析師周延觀察指出，越南媒體對此議題呈現兩種不同反應。越南國營媒體如越南國家電視台、越南政府新聞網報導篇幅極為有限，僅以數十至百字簡短帶過，顯示官方低調態度；反觀地方黨營媒體如《西貢解放日報》及民營媒體 VietNamNet、VnEconomy 等，則刊出多篇業界與券商觀點，多數認為若稅率由原先46%降至20%，可望減緩越南業者出口到美國的壓力。

周延觀察當地媒體與產業回饋，提出以下四大要點：

一、越南本土產業競爭壓力升高：若越南真如川普所稱對美國進口商品「全面零關稅」，恐對本土企業造成競爭壓力。受影響的包括汽車、零售、電商、農牧食品加工等業者。

二、關稅範圍與定義模糊：「20%關稅稅率」、「40%轉運稅率」適用品項、門檻標準與原產地認定準則均未說明。關鍵問題包括如何界定「越南製造」與「轉運貨品」、適用稅率是否需達成特定加工比率等，雙方政府尚未公布具體細節，可能仍處於細部談判階段。

三、稅率意涵待釐清：川普宣布的稅率並非正式政府公告，仍要進一步釐清該「稅率」指涉範圍。此次針對越南所稱的關稅稅率究竟採何種定義，或另創新模式，仍有待白宮與美國貿易代表署（USTR）後續說明。

四、「越南製造」認證落實有待驗證：越南計畫自今年5月起，由工貿部統一審查原產地證明，採「實質轉型認定」標準，強化對製造來源的掌握。然而，隨越南政府推動行政整併、縮減部門與人力，加上自動化審核系統仍未普及，未來實地查驗能否有效執行，將考驗行政能力與執行成本。

整體而言，川普此次關稅宣示雖釋出雙邊經貿合作訊號，惟協議實質內容與執行機制仍高度不確定。對產業界與區域供應鏈而言，短期內仍難據此調整策略，建議持續關注美國官方文件與越南後續政策動向，以掌握實質影響並評估應對布局。