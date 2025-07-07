快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

研調：美越協議執行機制高度不確定 產業短期難應對

中央社／ 台北7日電
美國川普政府稱與越南完成關稅談判，但市調機構發布報告指出，雙方協議定義未明、落實方式亦待考驗。 (彭博)
美國川普政府稱與越南完成關稅談判，但市調機構發布報告指出，雙方協議定義未明、落實方式亦待考驗。 (彭博)

美國總統川普日前宣布與越南達成貿易協議，DIGITIMES分析師周延今天指出，川普此次關稅宣示雖釋出雙邊經貿合作訊號；惟協議實質內容與執行機制仍高度不確定。對產業界與區域供應鏈而言，短期內仍難據此調整策略。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間7月2日宣布與越南達成貿易協議，並於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國將對越南進口產品徵收20%關稅，任何轉運的產品則徵收40%，而越南方面將全面開放市場，並對美國進口商品實施零關稅。

周延表示，川普稱與越南完成關稅談判，除協議定義未明，且「越南製造」認證落實有待驗證。越南計畫自2025年5月起，由工貿部統一審查原產地證明，採實質轉型認定標準，強化對製造來源的掌握；不過，隨越南政府推動行政整併、縮減部門與人力，加上自動化審核系統仍未普及，未來實地查驗能否有效執行，將考驗行政能力與執行成本。

周延觀察，越南媒體對美越貿易協議議題呈現2種不同反應。越南國營媒體如越南國家電視台（VietnamTelevision）、越南政府新聞網報導篇幅極為有限，僅以數十字至百字簡短帶過，顯示官方低調態度；反觀地方黨營媒體如西貢解放日報及民營媒體VietNamNet、VnEconomy等，則刊出多篇業界與券商觀點，多數認為若稅率由原先46%降至20%，可望減緩越南業者出口到美國的壓力。

周延分析，越南本土產業競爭壓力升高，若越南真如川普所稱對美國進口商品全面零關稅，恐對本土企業造成競爭壓力。受影響業者如汽車業、零售業、電商業、農牧食品加工業等。

另外，關稅範圍與定義模糊，川普提出的20%關稅稅率、40%轉運稅率適用品項及門檻標準與原產地認定準則均未說明。關鍵問題包括如何界定越南製造與轉運貨品、適用稅率是否需達成特定加工比例等，雙方政府尚未公布具體細節，可能仍處於細部談判階段。

DIGITIMES建議產業界與區域供應鏈，持續關注美國官方文件與越南後續政策動向，以掌握實質影響並評估應對布局。

延伸閱讀

川普宣布：聯手金磚反美國家加徵10%關稅！

川普揚言向靠攏金磚「反美」政策國家加徵10%新關稅

德州洪災災情慘挨轟未預警 川普：沒人料得到

5月貿易數據揭示 大陸普遍經由東南亞轉運美國以規避川普關稅

相關新聞

TPCA 理事長張元銘：川普對等關稅對景氣影響很大

美國川普政府對等關稅政策即將出爐細節與後續，台灣電路板協會（TPCA）理事長暨燿華（2367）董事長張元銘接受經濟日報記...

研調：美越協議執行機制高度不確定 產業短期難應對

美國總統川普日前宣布與越南達成貿易協議，DIGITIMES分析師周延今天指出，川普此次關稅宣示雖釋出雙邊經貿合作訊號；惟...

勞部擬鬆綁中階移工核配 可望使留台人數倍增

回應產業界訴求，據了解，勞動部擬鬆綁中階移工核配比率25%上限，但仍會維持移工、中階人力及專業外國人合計不超過總員工50...

製造業加薪 可增聘移工

國內面臨缺工，在政院指示下，勞動部現正研議，只要雇主替本國勞工加薪，就可增加一些聘雇移工的名額。惟在實務執行上如何設計仍...

工商協進會參與亞洲企業高峰會 籲會員支持台灣加入CPTPP

工商協進會參與亞洲企業高峰會（Asian Business Summit, ABS），工商協進會表示，台灣是國際重要之貿...

從酸菜魚退燒 看品牌在淺碟市場該如何避免蛋塔效應

前2年爆紅，引起眾多企業紛紛搶進的酸菜魚，甚至一度全台有20個相關品牌，如今急速退燒，再度反映出台灣消費者喜好如流水的特性。餐飲業者要引進或創立新品牌時該如何避免出現「蛋塔效應」，投資規模過小無法引起市場迴響、抓不到市場喜好，投資血本無歸，成為餐飲業者的兩難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。