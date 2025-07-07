研調：美越協議執行機制高度不確定 產業短期難應對

美國總統川普日前宣布與越南達成貿易協議，DIGITIMES分析師周延今天指出，川普此次關稅宣示雖釋出雙邊經貿合作訊號；惟協議實質內容與執行機制仍高度不確定。對產業界與區域供應鏈而言，短期內仍難據此調整策略。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間7月2日宣布與越南達成貿易協議，並於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國將對越南進口產品徵收20%關稅，任何轉運的產品則徵收40%，而越南方面將全面開放市場，並對美國進口商品實施零關稅。

周延表示，川普稱與越南完成關稅談判，除協議定義未明，且「越南製造」認證落實有待驗證。越南計畫自2025年5月起，由工貿部統一審查原產地證明，採實質轉型認定標準，強化對製造來源的掌握；不過，隨越南政府推動行政整併、縮減部門與人力，加上自動化審核系統仍未普及，未來實地查驗能否有效執行，將考驗行政能力與執行成本。

周延觀察，越南媒體對美越貿易協議議題呈現2種不同反應。越南國營媒體如越南國家電視台（VietnamTelevision）、越南政府新聞網報導篇幅極為有限，僅以數十字至百字簡短帶過，顯示官方低調態度；反觀地方黨營媒體如西貢解放日報及民營媒體VietNamNet、VnEconomy等，則刊出多篇業界與券商觀點，多數認為若稅率由原先46%降至20%，可望減緩越南業者出口到美國的壓力。

周延分析，越南本土產業競爭壓力升高，若越南真如川普所稱對美國進口商品全面零關稅，恐對本土企業造成競爭壓力。受影響業者如汽車業、零售業、電商業、農牧食品加工業等。

另外，關稅範圍與定義模糊，川普提出的20%關稅稅率、40%轉運稅率適用品項及門檻標準與原產地認定準則均未說明。關鍵問題包括如何界定越南製造與轉運貨品、適用稅率是否需達成特定加工比例等，雙方政府尚未公布具體細節，可能仍處於細部談判階段。

DIGITIMES建議產業界與區域供應鏈，持續關注美國官方文件與越南後續政策動向，以掌握實質影響並評估應對布局。