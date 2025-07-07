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美股投資的微辣選擇 這檔 ETF 追蹤美國50指數成長性和產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
三種投資辣度的美股指數特色(資料來源：ICE Data Indices, Bloomberg，統一投信整理。)
三種投資辣度的美股指數特色(資料來源：ICE Data Indices, Bloomberg，統一投信整理。)

統一投信將於7月9日開始募集繳款的統一美國50 ETF（009811），為台灣首檔追蹤美國50指數的ETF。該指數聚焦美股市值五十強企業、涵蓋九大產業，投資組合比鎖定十大科技天王的FANG+指數分散，但產業配置又比標普500指數更具科技感，兼顧成長爆發力和波動，就是投資效果剛剛好的微辣選擇。

統一投信表示，代表美股大盤的標普500指數，產業大幅分散，科技及通訊產業占比僅39.4%，成長性也相對低，就像不辣的湯底，溫潤卻少了點刺激感。FANG+指數嚴選十大科技巨頭，指數走勢火辣刺激，適合風險承受度高的投資人。而009811追蹤的美國50指數火力集中美股市值前50大企業，指數特色「穩中帶強、強中帶穩」，如同享用微辣美食，可以優雅享受辣味帶來的振奮，同時細品天然食材的清甜滋味，不僅能為積極型投資人衝鋒陷陣，亦有望帶動穩健型投資人資產穩步成長。

統一投信表示，美國50指數兼具成長和價值因子，將尖牙股成長爆發力融為骨血，科技及通訊產業權重合計達54.1%，比標普五百指數的產業權重高14.7個百分點。該指數前五大產業分別為科技、通訊、非核心消費、金融和醫療保健，具備多元產業分散性，主要成分股除科技巨頭，還包括醫療巨擘禮來、金融巨頭摩根大通、零售王者好市多等，讓投資人可以在類股輪動時，掌握美股不同產業的輝煌表現。

統一美國50 ETF（009811）發行價每股10元，7月9至11日募集繳款期間，每張只要1萬元，投資人透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811為半年配，於每年3、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 美股

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