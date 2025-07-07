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製造業加薪 可增聘移工

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

國內面臨缺工，在政院指示下，勞動部現正研議，只要雇主替本國勞工加薪，就可增加一些聘雇移工的名額。惟在實務執行上如何設計仍待討論，且仍須觀察今年下半年美國對等關稅宣布後景氣狀況，才能定案。

行政院會日前通過投資台灣三大方案2.0，其中歡迎台商回台投資行動方案提供移工優惠，新設廠聘雇的本國勞工薪資達標可增加移工比率。

事實上，據了解，勞動部另研議對現有製造業加薪、增聘移工方案，以達到行政院希望鼓勵企業為本國勞工加薪之目的，亦即以增加移工帶動企業加薪。外界解讀，此政策若實施，現行3K五級制移工比率上限40%將因此往上推開。

在投資台灣三大方案2.0中，新投資新廠新聘雇本國員工薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K五級制及現有Extra制再加10%，最高達40%。若新投資案新雇用本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%，再提高5個百分點最高至45%。

製造業操作人員2024年經常性平均薪資為34,738元；投資台灣三大方案2.0中員工平均薪資3.63萬元、或3.82萬元，是否未來作為未來勞動部規劃增聘移工的門檻，值得注意。

另一個變數是在美國對等關稅確定後，全球及國內景氣變化如何，根據國內主要預測機構認為下半年接單將會急劇減少，景氣成長趨緩，若如此，企業缺工壓力暫時緩解，引進移工壓力就不那麼急迫，勞動部加薪增移工方案就不必急著推出。

移工

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