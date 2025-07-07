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勞部擬鬆綁中階移工核配 可望使留台人數倍增

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

回應產業界訴求，據了解，勞動部擬鬆綁中階移工核配比率25%上限，但仍會維持移工、中階人力及專業外國人合計不超過總員工50％的規定。此舉，有望可使外國中階人力留台人數倍增，緩解缺工。

依現行「移工留才久用方案」規定，雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25％，且移工、中階人力及專業外國人合計不超過總員工50％。

換言之，若雇用四位資深移工，雇主只能將其中一位轉成中階人力，很多雇主抱怨名額不夠用，工總多次反映盼取消25%上限，多留用中階人力以補足缺工。經濟部及國發會亦都支持取消25%上限，現待勞動部點頭公布。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

據了解，勞動部傾向取消25%上限，主要是希望爭取台灣企業培育技術性移工能夠留在台灣，避免轉移到他國、反而為台灣競爭對手國所用，惟勞動部擔心「開放太多，勞團抗議；開放太少，雇主認為沒誠意」。據了解，勞動部反覆確認中小企業25%額度是否已用滿，以及產業界中階人力實際需求。

財經官員表示，很多中小企業雇用移工人數並不多，若限制25%，名額很受限；就有雇主反映同時一批五位移工進來，早已超過六年，雇主卻只能選其中一位轉為中階人力，對雇主來說「實在太困難」。據財經官員透露，勞動部願意主動檢討25%上限，甚至取消。全案仍待最後定奪。

政府自2022年4月30日實施「移工留才久用方案」，在台工作滿六年以上移工、或取得我國副學士學位以上僑外生，符合薪資與技術條件規定標準，可由雇主申請聘雇從事中階技術工作，每次許可最長三年，期滿可申請展延。轉為中階人力，將可不受製造業在台工作最長12年、看護工最長14年限制，雇主亦可免繳就業安定費，轉任後的移工名額還可引進填補，雇主有相當誘因。

國發會推估，至2030年前我國勞動力市場將面臨約48萬的人力缺口。白領缺12萬人，藍領、灰領各缺18萬人。中階人力則是屬灰領。移工留才久用方案實施以來，截至今年5月底，留用外國中階技術人力核准共48,160人，其中產業類核可18,986人，社福類29,174人。

勞動部 移工

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