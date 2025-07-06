工商協進會參與亞洲企業高峰會 籲會員支持台灣加入CPTPP

工商協進會參與亞洲企業高峰會（Asian Business Summit, ABS），工商協進會表示，台灣是國際重要之貿易及投資夥伴，沒有台灣參與之區域經濟組織是不完整的，呼籲ABS會員支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

第14屆亞洲企業高峰會於7月3日至7月4日在菲律賓馬尼拉舉行。本屆峰會匯聚來自11個亞洲國家的商業領袖，共同探討全球經濟挑戰下的經貿合作、綠色轉型及創新發展等關鍵議題，並強調維持和加強自由開放國際經濟秩序的重要性，台灣代表團成員包括工商協進會理事長吳東亮，東亞經濟協會榮譽理事長黃茂雄、副理事長張宏嘉，以及兩會多位幹部。

工商協進會表示，代表團拜會了菲律賓最大且最具影響力的工商團體—菲律賓商工總會（PCCI）。吳東亮表示，菲律賓是台灣重要的貿易與投資夥伴，雙邊關係持續穩健發展，許多台灣企業已在菲律賓拓展業務，吳東亮也透露，他所屬的台新國際商業銀行也將在菲律賓設立辦事處。

此外，自今年7月起，台灣國民赴菲律賓可享14天免簽證待遇，此舉將大幅提升台菲關係，吳東亮也期待未來能與PCCI簽署MOU，進一深化雙雙邊合作。

吳東亮表示，儘管全球經濟增長面臨挑戰，但台灣在AI和半導體產業的強勁表現下，2024年GDP增長率達4.8%，預計2025年將達到3.1%。他強調，位位轉型和綠色轉型是推動經濟增長的主要動力，並為亞洲的貿易和投資創造新機會。

另外，工商協進會代表也在會中發言，強調台灣是國際重要之貿易及投資夥伴，沒有台灣參與之區域經濟組織是不完整的，呼籲ABS會員支持台灣申請加入CPTPP。