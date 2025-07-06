經濟部多管齊下助產業強化韌性 因應美國關稅與匯率動態

近期新台幣匯率波動大，美國對等關稅稅率將揭曉，經濟部表示，為因應美國加徵關稅、地緣政治變動與近期匯率波動對企業營運造成的衝擊，經濟部已啟動多項政策工具，積極協助產業強化韌性、穩定經營。

經濟部表示，因應美國關稅政策及國際情勢變動，經濟部已擬具《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，規劃930億元特別預算挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，該特別條例草案已於立法院審議中。經濟部將以特別預算推動「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大產業支持措施，以解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及布建國際行銷通路、爭取海外訂單。

針對近期外匯市場波動，尤其新台幣升值對出口型企業造成經營壓力，經濟部已成立因應小組密切關注匯率變化，並提供多項融資協助方案，包括中小微企業多元發展專案貸款、振興專案貸款、外銷貸款優惠信用保證方案、強化貿易金融貸款方案及加強輸出保險準備計畫，提供低利及融資保證等優惠，以減輕企業財務壓力。

經濟部產業發展署亦於下周起，在北中南地區陸續舉辦「匯率風險管理與避險工具應用交流會」（第1場為7月8日，地點在紡拓會），邀請金融與產業界專家提供實務經驗與操作建議，協助企業強化風險管理能力。