快訊

颱風天物資全搶光？內行都去這家超市：貨架全滿還更便宜

共軍若從淡水河口攻台 國軍會炸關渡、淡江大橋？

丹娜絲變中颱澎湖成「搖滾區」 居民掃空全聯泡麵和食物畫面曝

經濟部多管齊下助產業強化韌性 因應美國關稅與匯率動態

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近期新台幣匯率波動大，美國對等關稅稅率將揭曉，經濟部表示，為因應美國加徵關稅、地緣政治變動與近期匯率波動對企業營運造成的衝擊，經濟部已啟動多項政策工具，積極協助產業強化韌性、穩定經營。

經濟部表示，因應美國關稅政策及國際情勢變動，經濟部已擬具《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，規劃930億元特別預算挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，該特別條例草案已於立法院審議中。經濟部將以特別預算推動「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大產業支持措施，以解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及布建國際行銷通路、爭取海外訂單。

針對近期外匯市場波動，尤其新台幣升值對出口型企業造成經營壓力，經濟部已成立因應小組密切關注匯率變化，並提供多項融資協助方案，包括中小微企業多元發展專案貸款、振興專案貸款、外銷貸款優惠信用保證方案、強化貿易金融貸款方案及加強輸出保險準備計畫，提供低利及融資保證等優惠，以減輕企業財務壓力。

經濟部產業發展署亦於下周起，在北中南地區陸續舉辦「匯率風險管理與避險工具應用交流會」（第1場為7月8日，地點在紡拓會），邀請金融與產業界專家提供實務經驗與操作建議，協助企業強化風險管理能力。

台幣匯率 經濟部 美國

延伸閱讀

美對台關稅實質恐破20%…衝擊傳產 趙少康籲賴清德守住底線

川普關稅市場轉淡 美股再創高點

謝金河喊台美關稅「10-15％」樂觀開示？黃士修：這是利空鈍化…「週一見真章」

美將寄出12國關稅函 楊瓊瓔：政府別再讓人民「被突襲」

相關新聞

從酸菜魚退燒 看品牌在淺碟市場該如何避免蛋塔效應

前2年爆紅，引起眾多企業紛紛搶進的酸菜魚，甚至一度全台有20個相關品牌，如今急速退燒，再度反映出台灣消費者喜好如流水的特性。餐飲業者要引進或創立新品牌時該如何避免出現「蛋塔效應」，投資規模過小無法引起市場迴響、抓不到市場喜好，投資血本無歸，成為餐飲業者的兩難。

綠能、信任憑證影響什麼？前50大上市上櫃6月永續十大聲量排名

市值前50大上市上櫃公司，誰能勝出？企業理念、公司治理，還是對於環境、社會公益的實質回饋行動，都是影響永續聲量的關鍵！

台灣168／北市購屋頭期款 平均822萬

據聯徵中心所發布的2025年第1季新增房貸統計資料，計算購屋人平均自備款金額。相關數據顯示，台北市購屋者平均需自備頭期款...

6月出口熱！有望連20紅 財部預估年增率15%至25%

財政部8日將公布今年6月出口統計，財政部表示，美國川普政府對等關稅政策的不確定性，再加上地緣政治衝突等因素干擾，在6月仍...

每周一勢／5月工業製造業生產指數同步攀峰

據經濟部統計，5月工業生產指數達120.18，年增22.6%；其中占比最大的製造業生產指數為121.41，年增24%。二...

颱風丹娜絲進逼！台電逾4000人力全力戒備防颱

因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。