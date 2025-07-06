台電千億補貼攸關半導體用電 建南科、寶山電網需資金

台電千億撥補案仍卡關，但攤開台電今年推動電力建設計畫經費高達1450億，不僅資金需求龐大，現金流更攸關南科超高壓擴建、寶山超高壓新建計畫，皆與台灣半導體廠先進製程所需電力有關，相當重要。

依照台電預算書及重大專案計畫規劃，台電2025年編列超過新台幣1450億元推動重大專案，其中，電源計畫方面，即包含廣受關切的台中電廠新建燃氣機組、高雄興達燃氣機組改建等計畫，皆是為配合「能源轉型」政策。

台電也針對與AI發展高度相關的半導體廠先進製程量產2奈米、3奈米所在的竹科寶山基地與南科基地等新增大量用電，進行電網改善工程，包括南科超高壓擴建及寶山超高壓新建計畫，及南區一期輸變電專案計畫等。台電工程單位形容，這是針對國家半導體發展的「加強生命線」工程，正在加緊推動工程。

然而，台電財務深受近年配合穩定物價政策、吸收電價差額的負擔影響，截至114年5月底，累虧超過4500億。目前現金流與俄烏戰爭所帶來的國際能源危機前相比，財務健康度明顯不足，即使有編列預算，也因公司債發行過多，舉債能力受高度限制，急需國庫的現金撥補支持，彌補過去承擔政策補貼。

台電高層不諱言，假設持續無法取得，9月電價審議會勢必要針對目前的電費收費結構提出漲價訴求，以爭取經濟部電價審議會的支持。

台電內部以目前的電價結構分析，工業電價每度平均4.27元，已略高於當前發電成本，但住宅電價2.77元仍遠低於成本；若調漲工業電價以外的住宅與小商店，勢必對物價與通膨帶來一定程度的影響，恐難以避免衝擊民眾日常生活。