快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

彈牙義大利麵不只好吃還有益 專家曝升糖指數比煮到軟時更低

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

台電千億補貼攸關半導體用電 建南科、寶山電網需資金

中央社／ 台北6日電

台電千億撥補案仍卡關，但攤開台電今年推動電力建設計畫經費高達1450億，不僅資金需求龐大，現金流更攸關南科超高壓擴建、寶山超高壓新建計畫，皆與台灣半導體廠先進製程所需電力有關，相當重要。

依照台電預算書及重大專案計畫規劃，台電2025年編列超過新台幣1450億元推動重大專案，其中，電源計畫方面，即包含廣受關切的台中電廠新建燃氣機組、高雄興達燃氣機組改建等計畫，皆是為配合「能源轉型」政策。

台電也針對與AI發展高度相關的半導體廠先進製程量產2奈米、3奈米所在的竹科寶山基地與南科基地等新增大量用電，進行電網改善工程，包括南科超高壓擴建及寶山超高壓新建計畫，及南區一期輸變電專案計畫等。台電工程單位形容，這是針對國家半導體發展的「加強生命線」工程，正在加緊推動工程。

然而，台電財務深受近年配合穩定物價政策、吸收電價差額的負擔影響，截至114年5月底，累虧超過4500億。目前現金流與俄烏戰爭所帶來的國際能源危機前相比，財務健康度明顯不足，即使有編列預算，也因公司債發行過多，舉債能力受高度限制，急需國庫的現金撥補支持，彌補過去承擔政策補貼。

台電高層不諱言，假設持續無法取得，9月電價審議會勢必要針對目前的電費收費結構提出漲價訴求，以爭取經濟部電價審議會的支持。

台電內部以目前的電價結構分析，工業電價每度平均4.27元，已略高於當前發電成本，但住宅電價2.77元仍遠低於成本；若調漲工業電價以外的住宅與小商店，勢必對物價與通膨帶來一定程度的影響，恐難以避免衝擊民眾日常生活。

台電 電價

延伸閱讀

台電系統可主動查知停電處 提醒：小心地下室配電設施淹水

丹娜絲颱風來襲台電籲做好防範 停電時這樣做

川普轟風電「貴又沒用」全是陸製！一針見血：台電賠最多的也是風電

颱風丹娜絲逐步進逼…彰化伸港1558戶陷黑暗 台電急搶修

相關新聞

綠能、信任憑證影響什麼？前50大上市上櫃6月永續十大聲量排名

市值前50大上市上櫃公司，誰能勝出？企業理念、公司治理，還是對於環境、社會公益的實質回饋行動，都是影響永續聲量的關鍵！

台灣168／北市購屋頭期款 平均822萬

據聯徵中心所發布的2025年第1季新增房貸統計資料，計算購屋人平均自備款金額。相關數據顯示，台北市購屋者平均需自備頭期款...

6月出口熱！有望連20紅 財部預估年增率15%至25%

財政部8日將公布今年6月出口統計，財政部表示，美國川普政府對等關稅政策的不確定性，再加上地緣政治衝突等因素干擾，在6月仍...

每周一勢／5月工業製造業生產指數同步攀峰

據經濟部統計，5月工業生產指數達120.18，年增22.6%；其中占比最大的製造業生產指數為121.41，年增24%。二...

颱風丹娜絲進逼！台電逾4000人力全力戒備防颱

因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力...

川普將公布對等關稅稅率 卓榮泰鬆口台美最新談判進度

美國總統川普預告，將在7日起陸續寄出各國關稅稅率，外界正關心台美協商進度。行政院長卓榮泰5日前往雲林斗南鎮農會視察公糧儲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。