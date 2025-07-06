加油再等等！ 明天油價每公升汽油降0.1元、柴油降0.3元

2018年，英國籍探險郵輪「卡麗多莉天空號」（Caledonian Sky） 首度以台灣為整體航程核心，安排百餘名歐洲旅客搭專機空運入台取代極地航程，與郵輪結合展開深度環島探索之旅。這次史無前例的「空船來台、郵輪環島」操作，創造台灣郵輪史上的重要轉捩點，這批旅客平均年齡超過50歲，抵台後搭乘卡麗多莉天空號環台，在靠近台東外海時更轉搭橡皮艇於台東成功海岸搶灘，模擬極地探險方式，將南極、亞馬遜的旅行模式注入台灣本島脈絡，凸顯台灣在人文、生態資源上的國際吸引力。

2025-07-06 08:00