綠能、信任憑證影響什麼？前50大上市上櫃6月永續十大聲量排名

近年來世界各國及各大企業皆關注永續議題，《網路溫度計DailyView》也定期推出企業永續排行調查，本文以2025年6月30日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析2025年6月1日至2025年6月30日區間的企業永續排名。

調查數據以網路聲量為主，針對各企業的永續相關聲量進行排名，同時也加入好評影響力作為參考數值。不管是企業理念、公司治理，還是對於環境、社會公益的實質回饋行動，都是影響永續聲量的關鍵。6月的榜單有哪些公司上榜呢？一起來看看吧！

上市NO. 1 台灣積體電路製造

台積電在本月的企業永續排行榜中依然穩坐第1名的位置，顯見其身為台灣業界龍頭的影響力。除了有著全球數一數二的技術，也積極進行永續實踐，不只在環境議題上努力，也透過慈善基金會和公益平台等方式打造共好社會。雖然一直以來在綠電議題上的爭議造成好評影響力數值略低，但仍可從各方面看見台積電的永續力。

6月12日海龍離岸風電成功併網發電，海龍計畫為台灣首座總容量破1GW風場，目前已完成14支風機及發電併網測試，成為台灣再生能源發展的新篇章；海龍計畫預計今年8月完成2號風場的風機安裝，並於年底商轉，3號風場也計畫在明年8月併網，於明年底商轉。台積電預定744MW綠電，引發討論，進而帶動永續聲量，不過也有不少人針對離岸風電提出質疑，「一個輔助電力系統，要期待每一年的365天，天天有風吹。我們要的是每一年365穩定輸出的電源」。

上市NO. 2 遠傳電信

翻攝FB／遠傳電信

遠傳電信在6月永續企業排行中躋身前5名。今年3月遠傳與台灣愛立信在2025世界通訊大會（MWC）上宣布共同簽訂「2025永續智慧網路演進」合作備忘錄（MOU），共動推動AI及B5G（Beyond 5G）技術發展，在自動化技術及網路效能上帶來進化，也以先進網路安全技術強化數位韌性，運用AI優化管理的智慧網路除了帶來更好的使用體驗，也能夠降低能源消耗，這項革新技術讓遠傳今年在永續實踐方面有令人印象深刻的表現。

此外，遠傳與台灣青年氣候聯盟、台灣綠能公益發展協會等環境NGO合作，培訓員工成為「氣候大使」，進入國小推廣氣候變遷、節能減碳等課程，實施3年的時間裡接觸了約1.7萬人次的師生及家長，將永續的種子種入校園。這項計畫在6月5日配合世界環境日進行貼文宣傳時，獲得許多網友讚賞，不只帶動聲量，也提升好評影響力數值。

上市NO. 3 統一超商

翻攝FB／7-ELEVEN把愛找回來

統一超商一直以來在永續方面的實踐有目共睹，除了配合世界森林日、世界關燈日等節日推廣相關議題及行動外，也設立「把愛找回來」公益募款平台，針對自然環境及需要幫助的族群發起募款，更結合「OPENPOINT」App，讓使用者能夠更方便快速地進行線上捐款。

除了募捐行動，統一超商在商品販售上也注重在地永續及減少浪費，被許多人視為「月底救星」的「i珍食」就是惜食愛物的成功案例。此外，統一超商的許多商品食材也堅持在地採購、守護生物多樣性，攜手在地農民，挑選以永續農法種植的在地好米製成飯糰，除了種植過程降低碳足跡外，也透過智慧物流減少貨品運輸的碳排，讓大家在消費的同時也為環境永續盡一份心力。

上市NO. 4 台塑企業

台塑企業首度進入上市企業永續排行榜TOP 5，近年來台塑積極轉型，在6月11日股東會上，董事長郭文筆公開未來營運及藍圖進展，規劃斥資538億元，啟動新產品、新事業開發，並持續能源、數位轉型及全球擴建布局，預計於2030年完成。台塑此次將朝向半導體、綠能環保、醫療保健等3個趨勢推動前瞻性產品技術轉移及合作開發；能源轉型也將配合未來綠電需求，增設風力與太陽能發電機組，預估每年可減碳18.4萬噸，這些發展藍圖也帶動了台塑的永續相關聲量。

除了整體企業發展外，台塑自2011年開始推動的「台灣特色文化發展計畫」也持續進行並受到關注，更從去年開始贊助明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團及亦宛然掌中劇團等團體，推動24場「公益入鄉－藝文扎根」的特色文化演出；今年則持續舉辦「藝術下鄉零距離－公益入鄉藝文扎根」，安排藝文團體演出，獲得許多好評。

上市NO. 5 中華電信

翻攝官網／中華電信

中華電信一直以來積極推行「數位平權」，除了深入偏鄉設置數位裝備，也培訓身心障礎者成為數位教育推廣者，致力於消弭城鄉及世代間的數位落差，同時實踐社會公益。在技術層面上，中華電信也運用AI智慧維運系統加強資安防護及通訊韌性，打造永續智慧網路環境。

不過在今年6月，中華電信所簽發的TLS（傳輸層安全）網站憑證遭到Google撤銷信任，引發關注及討論。面對撤信危機，中華電信發出聲明，表示自今年8月1日起暫停簽發TLS網站憑證，並將主動聯繫提醒效期將到的TLS網站憑證客戶，除了免費提供憑證更新服務，也會提供相關客戶必要的輔導或協助轉介至其他憑證機構。中華電信樂觀表示將於明年3月重新取得Chrome信任，但這起資安事件已經造成不少議論，也影響到永續相關聲量，造成好評影響力略低。

上櫃NO. 1 全家便利商店

全家接連幾個月都穩居上櫃企業永續排行榜第1名，除了今年3月開始與看見．齊柏林基金會合作的「全家一起看見台灣」新5年環境公益關懷計畫，帶大家關注台灣環境議題、共同守護台灣山林外，與許多NGO團體合作的公益計畫也持續受到大家支持。這些在自然環境及社會議題上的行動，都讓大家看見全家的永續實踐，也帶動相關聲量成長。

除了長期推行的計畫及募捐行動外，全家的門市中也可以看到許多日常與永續的結合，像是許多超商都有推出的即期食品優惠「友善食光」，以及減少容器浪費的「循環杯」借用站點和相關優惠等。透過這些生活中的小地方，讓永續成為每個人都能夠共同參與、響應的舉手之勞，不只友善環境，消費者也能夠得到優惠，達成共好循環，「再也不用因為忘了帶環保杯而忍痛捨棄買咖啡喝了」、「覺得（循環杯）很方便欸，而且買咖啡可以直接半價」。

上櫃NO. 2 群聯電子

翻攝FB／南臺科技大學 STUST

群聯電子在6月上櫃企業永續排行榜一舉衝上第2名。在大南方新矽谷方案的推動下，將以沙崙智慧綠能科學城為發展核心，行政院也於今年3月核定在此設立AI資料運算中心，並串連柳營科技工業區、樹谷園區、南科周遭產業園區等，發展AI金三角產業聚落。在此發展藍圖中，作為記憶體廠的群聯電子也將參與其中，在今年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）上黃仁勳的演講中，群聯便出現在背板上，將與其他科技業大廠一同打造智慧供應鏈，引發關注及討論。

此外，6月底由南臺科技大學推出，全台首創、專為高中職教育設計的「AI Maker平台」啟動，吸引許多科技業共襄盛舉，群聯也和其他官產學巨擘齊聚一堂，共同見證「算力共享聯盟」簽署，讓創新模式整合教育資源，開啟AI教育的新篇章。這個教育新平台的啟動，也帶動了群聯的永續相關聲量。

上櫃NO. 3 宜鼎國際

宜鼎國際在6月上櫃企業永續排行榜中首度進入前5名。秉持「智慧儲存．永續共好」的理念，宜鼎將永續深植企業文化與營運策略，以誠信為基礎，推動環境、社會及公司治理（ESG）三面向行動。在環境方面積極投入綠色製造、節能減碳，降低碳排放；社會責任上則關注員工健康與多元共融，推動友善職場與在地關懷；治理層面，宜鼎落實誠信經營與資訊透明，定期發佈永續報告書，持續提升利害關係人信任，以科技創新實現企業與社會共好目標。

此外，宜鼎也設立宜鼎教育基金會，致力於縮減城鄉教育落差，透過資源挹注與多元學習計畫，支持偏鄉兒童發展。基金會透過推動閱讀推廣、課輔計畫及教育創新，協助孩子培養自主學習力與未來競爭力，實踐企業關懷與社會共好，也在一場場活動中累積起永續相關聲量。

上櫃NO. 4 威剛科技

以電動車打入三輪運輸車市場的威剛科技，集團推出的商用電動三輪車，在近期成為綠色物流的代表，展現低碳、高效率的解決方案，不僅提升商用車的市場競爭力，也為業界提供了新的商業模式。從5月初的「2025 CV Show商用車大展」至今持續引發關注及討論，不只帶動法規政策、安全科技及AI技術如何影響運輸業的探討，也促進政府與產業之間的對話。

此外，台灣綠能協會近日舉辦「智慧算力 x 能源永續」論壇，邀集政府、產業、學研及創投代表齊聚，聚焦綠色科技與永續發展，吸引來自AI晶片、車電與伺服器產業鏈的關注。論壇中台灣若美科技提出結合輻射熱傳與絕緣導熱概念的新型材料，可望為AI伺服器、電動車控制系統等高熱源應用帶來穩定且節能的新解方，目前威剛也已經採用這項新技術，迎接革新的同時也助長了永續相關聲量。

上櫃NO. 5 新應材

翻攝官網／新應材股份有限公司

新應材將ESG精神融入營運核心，推動環境保護、社會責任與公司治理。透過營運持續管理、品質政策、綠色產品政策、環安政策、節能減排、資訊安全政策、智財政策等規畫將實踐企業永續。除了在環境方面積極減少碳足跡，也關注員工權益、職場安全與多元共融，同時實踐社會關懷。

新應材今年上半年成功在上櫃籌資臺幣57.3億元，占上櫃總籌資額近一半，顯示市場對其在AI及永續發展領域的高度期待。此外，今年6月工研院攜手全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）成立「LOT（License on Transfer）產業聯盟」，新應材與台積電、日月光、力成、矽品、世界先進、技嘉、智易、微星等多家科技大廠到場支持，共築跨產業「智慧財產防護網」，也為永續聲量助攻。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年06月01日至2025年06月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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