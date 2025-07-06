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OPEC+允增產 幅度大於預期

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導

石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）昨同意八月提高石油產量每日五十四點八萬桶，增幅大於預期，盼進一步加速增產收復市占率。

ＯＰＥＣ+表示，提高石油產量是因為全球經濟展望穩定，以及市場基本面穩健。部分會議代表則透露，北半球夏季石油需求上升，是ＯＰＥＣ+加速擴大供給石油原因之一。一些代表也就ＯＰＥＣ+策略轉向提供其他解釋，例如懲罰產量過高成員國，以及從美國頁岩油鑽探商等對手手中奪回銷量。國際油價四日連二個交易日下挫，布蘭特原油期貨價格收跌百分之○點七至每桶六十八點三美元，西德州中級原油期貨跌百分之○點七。

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