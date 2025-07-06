外資預期 科技業面臨5大風險

雖然消費性電子產品即將進入傳統旺季，總體經濟的陰霾卻也山雨欲來，外資預期，科技業下半年仍要留意五大風險。

首先是地緣政治風險持續升溫。美中科技對抗愈演愈烈，美國對ＡＩ晶片出口的審查政策持續演變，將影響企業資本支出計畫，也牽動科技廠商的全球布局。特別是美國針對輝達ＡＩ ＧＰＵ型號的出口審批變化，任何風吹草動都可能牽動供應鏈布局、左右市場情緒。

其次，總體經濟的不確定性也不容忽視，尤其匯率波動劇烈為科技產業成長帶來更多變數。穩懋董事長陳進財表示，「台灣是以貿易出口為主的國家」，對台灣中小企業和傳產而言，「匯率的壓力還大過對等關稅」。

第三是消費需求轉弱的隱憂逐漸浮現。摩根大通分析師哈戈谷預言，未導入ＡＩ應用的智慧手機、ＰＣ等消費性電子產品，雖然上半年受惠中國大陸補貼和因應關稅動盪而出現拉貨效應，但隨著補貼與提早備貨效應消退，下半年需求恐降溫，市場也可能進入去庫存與觀望狀態。

ＡＩ基礎設施瓶頸也浮上檯面。雖然ＡＩ算力需求依然強勁，但哈戈谷指出，供應鏈的瓶頸已從ＧＰＵ晶片轉向ＯＤＭ整機設計、電力供應與散熱技術等環節，若基礎設施無法同步擴展，將成為限制ＡＩ成長速度的隱憂。

目前，各國政府與企業積極尋求解方以應對ＡＩ運算帶來的龐大耗電問題。多國開始重啟核能，亞馬遜、谷歌、微軟等科技巨頭也紛紛攜手模組化核反應爐（ＳＭＲ）開發商，並導入液冷散熱與電源管理等台廠技術。但陳進財說，各國、各企業都應該有「自己的電力解決方案」，才能在這場變革中保持競爭力。

最後，半導體產業也並非從此萬里無雲，哈戈谷表示，全球半導體市場處於第十九個月的上升周期，但明年隨著ＡＩ加速器供應鏈的供給恐追上需求、企業資本支出或轉趨保守，半導體可能步入下一波調整期，雖然明年全球半導體營收仍有百分之十一的預期成長幅度，但二○二七年成長動能可能放緩，對企業獲利與市場信心帶來壓力。