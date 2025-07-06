6月出口熱！有望連20紅 財部預估年增率15%至25%

財政部8日將公布今年6月出口統計，財政部表示，美國川普政府對等關稅政策的不確定性，再加上地緣政治衝突等因素干擾，在6月仍可見到一些提前出貨潮，預估6月出口年增率15％至25％間，規模值將落在457至499億美元，連20紅上升趨勢不變。

財政部上月公布5月出口517.4億美元、首度突破500億美元大關、創史上新高，年增38.6％，連續19個月正成長、同時寫2010年8月以來最大增幅。

財政部官員表示，5月出口表現如「盛夏」，有三項主要因素，包括人工智慧與高效能運算，創新運用的商機持續激發剛性需求；有一部分科技產品的新品周期已經陸續啟動；而最關鍵因素是美國宣布對等關稅暫緩實施、延後90天，海外客戶加大提前拉貨力道。

近一年進出口統計 圖／經濟日報提供

受惠於人工智慧（AI）產業鏈的國際分工與出口引申需求活絡，以及資本設備購置維持強勁，5月進口表現亦佳，達391.3億美元，年增率25％。在出、進口互相抵銷後，5月出超126.2億美元，寫歷年單月最高；累計前五月出口增24.3％、進口增21.4％。

主要貨品中，以資通與視聽產品年增104.7億美元、年增1.1倍最為亮眼，規模值續攀新高，其中電腦及其附屬單元增78.2億美元、增1.4倍；電腦零附件增20.7億美元、增1.7倍；交換器及路由器增3.4億美元、增60％；電子零組件在AI、高效能運算等需求挹注下，出口172.1億美元、年增28.4％，其中積體電路增37.3億美元、增30.1％。累計前五月出口，資通與視聽產品、電子零組件分別年增59％、20.2％，兩者併計增37.2％，合占總出口比重為70.4％。

主要市場方面，5月對美國出口155.2億美元、年增率87.4％，雙雙改寫單月最高紀錄，對東協升幅也達52.3％，銷往兩地的資通產品增加均逾1倍；對日本、中國大陸與香港各增17.5％、16.6％，僅對歐洲減0.6％。

展望未來，財政部表示，美國對等關稅的豁免期間至7月9日，在6月還是會有一些提前出貨潮，同時隨各國政府與國際雲端服務業者積極投資AI基礎建設，帶動高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用需求加速拓展，以及國內半導體業者持續投入高階製程研發與產能擴充，均可望支撐我國出口動能。