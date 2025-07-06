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每周一勢／5月工業製造業生產指數同步攀峰

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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據經濟部統計，5月工業生產指數達120.18，年增22.6%；其中占比最大的製造業生產指數為121.41，年增24%。二指數皆寫下歷史新高紀錄，且連15個月正成長。

零售業營收連二月衰退

美國關稅不確定性影響消費信心，使得5月零售業營收不如預期，達3,949億，創歷年同月次高，年減1.6％，連二個月衰退。

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餐飲業績增6.5% 寫同期高點

據經濟部統計，受惠母親節、端午連假聚餐效應，加上消暑商機，5月餐飲業營收達902億，創歷年同月新高，年增6.5%，連續三個月正成長。

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