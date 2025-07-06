聽新聞
0:00 / 0:00
每周一勢／5月工業製造業生產指數同步攀峰
據經濟部統計，5月工業生產指數達120.18，年增22.6%；其中占比最大的製造業生產指數為121.41，年增24%。二指數皆寫下歷史新高紀錄，且連15個月正成長。
零售業營收連二月衰退
美國關稅不確定性影響消費信心，使得5月零售業營收不如預期，達3,949億，創歷年同月次高，年減1.6％，連二個月衰退。
餐飲業績增6.5% 寫同期高點
據經濟部統計，受惠母親節、端午連假聚餐效應，加上消暑商機，5月餐飲業營收達902億，創歷年同月新高，年增6.5%，連續三個月正成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言