台灣168／北市購屋頭期款 平均822萬

據聯徵中心所發布的2025年第1季新增房貸統計資料，計算購屋人平均自備款金額。相關數據顯示，台北市購屋者平均需自備頭期款約為822.1萬元，其次則是新竹市與新竹縣，平均自備款分別為554.9萬元以及470.9萬元。

消費信心指數探一年多低點

近期新台幣升值衝擊廠商獲利，中央大學台經中心發布6月消費者信心指數（CCI）為63.7點，連四個月下跌，創2024年5月以來低點，以投資股票信心下跌最多，創2023年2月來新低。

5月失業率3.3% 25年同期最低

主計總處發布，5月失業率降至3.3％，創近25年同月最低；65歲以上勞參率5月達10.17％，為歷年新高，高齡者勞動意願逐月上升。展望6月受畢業季的影響，預計失業人數及失業率將會升高。

個人投資儲蓄帳戶 7月上線

個人投資儲蓄帳戶7月上線。聯合報系資料照

金管會表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）預計今年7月上線，基金銷售機構包含證券、銀行、投顧等。如果民眾定期定額扣款滿二年，可享有該檔基金零手續費優惠，基金經理費現行市場水準約1.8%，也可以降到1%以下。