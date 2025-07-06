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台灣168／北市購屋頭期款 平均822萬
據聯徵中心所發布的2025年第1季新增房貸統計資料，計算購屋人平均自備款金額。相關數據顯示，台北市購屋者平均需自備頭期款約為822.1萬元，其次則是新竹市與新竹縣，平均自備款分別為554.9萬元以及470.9萬元。
消費信心指數探一年多低點
近期新台幣升值衝擊廠商獲利，中央大學台經中心發布6月消費者信心指數（CCI）為63.7點，連四個月下跌，創2024年5月以來低點，以投資股票信心下跌最多，創2023年2月來新低。
5月失業率3.3% 25年同期最低
主計總處發布，5月失業率降至3.3％，創近25年同月最低；65歲以上勞參率5月達10.17％，為歷年新高，高齡者勞動意願逐月上升。展望6月受畢業季的影響，預計失業人數及失業率將會升高。
個人投資儲蓄帳戶 7月上線
金管會表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）預計今年7月上線，基金銷售機構包含證券、銀行、投顧等。如果民眾定期定額扣款滿二年，可享有該檔基金零手續費優惠，基金經理費現行市場水準約1.8%，也可以降到1%以下。
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