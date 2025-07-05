快訊

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風丹娜絲進逼！台電逾4000人力全力戒備防颱

中央社／ 台北5日電
因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，必要時將迅速啟動支援機制。圖／台電公司提供
因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，必要時將迅速啟動支援機制。圖／台電公司提供

因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，必要時將迅速啟動支援機制。

台電今天發布新聞稿指出，汲取過往颱風經驗，提前與各地方政府合作，及早進行樹木修剪以降低可能災害，針對容易坍方、道路中斷等山區，將透過無人機協助查報，強化災情掌握，增進搶修效率。

台電呼籲，民眾應共同加強防颱，降低颱風影響。例如，加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區的地下室，可在出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。

另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備的用戶，台電呼籲民眾及早自備發電機或不斷電設備。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或在台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；可把台電1911客服專線，保留給無法用網路或仍習慣打電話的用戶使用。

停電 台電 颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風來襲！金門小三通全面停航 金縣府三級開設應變中心防颱

「史努比鴨」也防颱 宜蘭童玩節消風固定午後躲颱風

捷克突發大停電癱瘓交通 車站滯留群眾聽搖滾樂團合唱

新建環南市場問題多 攤商怨冷氣不均、指標亂、沒水還繳錢

相關新聞

颱風丹娜絲進逼！台電逾4000人力全力戒備防颱

因應颱風丹娜絲逐漸進逼，台電今天表示，全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4000名搶修人力...

川普將公布對等關稅稅率 卓榮泰鬆口台美最新談判進度

美國總統川普預告，將在7日起陸續寄出各國關稅稅率，外界正關心台美協商進度。行政院長卓榮泰5日前往雲林斗南鎮農會視察公糧儲...

汰舊換電動機車別錯過！南科祭全台最高收購價2100元

鼓勵民眾汰舊換購電動車、減少碳排放，環境部表示，國科會南部科學園區管理局7日也將加入減碳效益收購行列，針對老舊機車提供每...

台巴經濟合作協定今正式生效 巴拉圭19項產品輸台享關稅優惠

經濟部國際貿易署表示，台灣與巴拉圭雙方簽署之經濟合作協定（ECA）第8號決議文自今日正式生效，我方同意調降巴國冷凍去骨豬...

川普簽大而美法案…晶片廠按讚 綠能業臉綠

美國總統川普鼓吹的「大而美」租稅法案，幾經波折後終於在國會通過，象徵他的重大勝利，也帶來贏家和輸家，贏家包括化石燃料業者...

對等關稅大限將至 卓揆：爭取最好結果

面對美國對等關稅大限逼近，行政院長卓榮泰昨（4）日強調，台美談判仍在最後關鍵階段進行中。據悉，台美雙方確實在先前的幾次磋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。