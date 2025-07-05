川普將公布對等關稅稅率 卓榮泰鬆口台美最新談判進度

美國總統川普預告，將在7日起陸續寄出各國關稅稅率，外界正關心台美協商進度。行政院長卓榮泰5日前往雲林斗南鎮農會視察公糧儲備時透露，相關談判目前仍持續進行中，後續將適時對外說明。

針對外界關切台美關稅談判進度，卓榮泰表示，工業、農業是整個談判過程中最重要的項目之一，政府在兼顧國際經貿檢驗標準及規範原則下，一直希望求取平衡，並守住最敏感的產品，相關談判目前仍持續進行中，後續將適時對外說明。

卓還說，俄烏戰爭、中東衝突、日本因災導致稻米短缺等情勢凸顯備糧重要性，政府透過《強化國安韌性特別條例》編列1,500億元強化國土安全，並撥8億元升級糧倉設備，導入AI科技管理系統，提升儲糧品質與效率，確保緊急狀況下穩定供應。

針對為何不將此類支出納入年度計畫，卓院長回應，年度計畫多屬長期性支出，面對突發狀況須有彈性財源因應，呼籲國會支持特別條例與預算，提升整體防災與糧安韌性。

卓院長也說，農業部已擴大契作面積至約4萬5千公頃，推動「1集、2轉、3加3」計畫、提供每公頃獎勵補助，並補助糧倉增設發電設備，防災時可維持運作不中斷。