安聯投信：台股操作 更重視基本面及股價位階

安聯投信台股團隊表示，美國眾議院通過「大而美」法案，赴美投資企業可望獲得投資抵減優惠，有利美國消費動能，台灣企業也可望連帶受惠。值得注意是，台股現階段受到美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後可能面臨的調節壓力。展望第3季，考量關稅議題和匯率變動可能壓抑部分企業獲利成長幅度，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局仍以AI和半導體為主。

安聯投信台股團隊表示，美科技股AI巨頭續刷新高，科技股成為主要推升美股的動能，加上美國非農就業報告意外強勁，激勵美股創歷史新高，也帶動歐股表現，台股走勢也維持相對強勢；不過隨著關稅大限將至，觀望氣氛致使台股呈現上下震盪格局。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，好的方面包括：AI需求比預期的要好且應用層面擴大，例如ASIC伺服器具備高客製化與低預算壓力，搭配未來逐漸轉向AI推論時代應用需求，有利ASIC AI伺服器出貨量持續成長，相關供應鏈產能可望因此受惠。

安聯投信台股團隊表示，受到美國雲端服務業者(CSP)資本支出維持強勁，且AI模型百花齊放、加速推陳出新，各家對相關基礎建設和硬體(包括GPU、客製化晶片、伺服器等)的需求持續成長，AI伺服器下半年拉貨仍相當積極。

就對等關稅新政部分，安聯投信台股團隊表示，儘管市場關注對等關稅最終生效日是否會如期或受美國與各國談判進度影響而再往後延期；不過最壞情境已過，且美國對中國大陸關稅大致定錨，市場近期反映也相對正向，對未來政策可能發展應可中性看待。

至於美國關稅方面，目前伺服器主要來自墨西哥和台灣，受影響程度較小。針對半導體課稅議題，美國政府依據貿易擴張法232條進行調查，較有明確制度可循，初步預期影響應可控。