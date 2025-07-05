汰舊換電動機車別錯過！南科祭全台最高收購價2100元

鼓勵民眾汰舊換購電動車、減少碳排放，環境部表示，國科會南部科學園區管理局7日也將加入減碳效益收購行列，針對老舊機車提供每輛2,100元的減碳效益收購金，是目前全台最高金額，若再搭配空污補助1,000元及廢車回收獎勵金300元，民眾換購電動機車可獲得至少3,400元補助，有效減輕購車壓力。

環境部指出，為落實淨零排放目標、降低新增排放源對環境的影響，自2022年起推動「車輛汰舊換新抵換媒合機制」，藉由開發單位收購民眾換購電動車所產生的溫室氣體減量效益，抵換其營運開發所產生的碳排增量，不僅協助企業達成環評要求，也帶動民眾汰舊換新、促進運具電動化。

據統計，截至今年5月底，媒合平台已促成超過10萬輛老舊車輛完成汰換，累積減碳效益約43萬5千公噸CO2e，為強化制度執行，環境部亦制定老舊機車換購電動機車減量效益媒合程序及老舊汽車汰舊換新媒合程序，開放民眾與企業上網登錄汰換紀錄，申請媒合與領取補助。

環境部推估，本次新加入收購方的南部科學園區管理局，預計收購1,675輛老舊機車，以每輛汰換可產生2.3公噸CO2e減碳效益計算，總計可減少約3,853公噸碳排放；同時依每輛22.07公斤的空氣污染減量效益估算，總計亦可降低36.97公噸空污排放，實現減碳、減污雙效益。

目前平台已有四大收購方，包含經濟部、新竹科學園區管理局、台南市政府及本次加入的南科局，未來預期會有更多已通過環評、需執行碳抵換的開發案陸續加入。

環境部呼籲，擁有10年以上老舊車輛的民眾或企業應及早把握媒合機會，不僅可領取補助金，也為國家邁向淨零排放貢獻一份力量。