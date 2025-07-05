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台巴經濟合作協定今正式生效 巴拉圭19項產品輸台享關稅優惠
經濟部國際貿易署表示，台灣與巴拉圭雙方簽署之經濟合作協定（ECA）第8號決議文自今日正式生效，我方同意調降巴國冷凍去骨豬肉、已調製或保藏之牛雜碎、小麥粉、工業用酒精及紡織品等17項產品輸台關稅至零，以及米菓關稅調降至10%；天然蜜關稅採三年調降至20%。
國際貿易署表示，巴拉圭經濟產業以農產品為主，自106年迄今，我自巴國進口上述產品約4,544萬美元，以冷凍去骨豬肉為大宗，本次關稅調降有助擴大雙邊經貿交流及合作商機並鞏固邦誼。
巴拉圭為我在南美洲的重要友邦，經濟發展表現相當穩健，一直以來堅定支持我國的國際參與。巴國政府特別重視畜牧產品之出口競爭力；近年來更致力於推動產業升級與轉型及促進投資。
台巴ECA自107年2月28日生效後，迄今已召開4屆聯合委員會，達成多項具體成果，為雙邊貿易帶來正面效益。相較於ECA生效前，去年台巴雙邊貿易總額成長3倍，特別是巴拉圭冷凍牛肉，已成為台灣主要牛肉進口來源之一，我國手工具、塑膠製品及車輛零件等工業產品銷往巴國亦成長27%，顯見雙方經貿往來愈益熱絡。
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