阻升台幣 央行對外資祭T+1 今賣股、明匯錢

台幣近期快速升值，為阻升台幣，中央銀行外匯局長蔡炯民昨日宣布多項管制新措施，除了首度對外證實，廠商的單日拋匯量將以一千萬美元為限，未來外資若要投資台股，將改採「Ｔ+１」制度。

這是央行自四月阻升台幣以來，對於外資進出管制和廠商拋匯限制做出最明確的說明。

蔡炯民指出，先前就已找保管銀行來溝通，對於投資台灣有價證券的情形進行了解，尤其鎖定部分外資資金大量匯入後，是否真的投資台股，以及匯入賣股後是否出去，從五月起央行就一路追蹤。

蔡炯民說，央行發現有外資將資金停泊在帳上過久，有炒匯嫌疑，預計下周找外資保管銀行「喝咖啡」，針對素行不良者，不排除祭出「Ｔ+１」規定，加強對外資資金進出的審查機制。

何謂「Ｔ+１」制度？他明確指出，簡單來說，就是外資今天買股票、明天匯入資金，以及今天賣股票、明天就匯出資金：「今天賣完（股票），資金隔天要出去，這是央行最新的要求！」他也強調，這是針對部分外資，若匯入後一或兩天都沒有在股市買超的行為，央行會和保管銀行加強溝通。

據了解，央行會事先了解外資的買股內容，同意後外資才能匯入資金。

蔡炯民指出，對於自我管理不好，金額進出比較大的，尤其是資金匯出或匯入不太一致的，央行更會緊盯並做出上述的要求。

不過，若外資購買○○五○反一等反向ＥＴＦ（指數型股票基金），資金必須用ＳＷＡＰ（換匯）方式進來，而若外資大量資金匯入買股，也希望部分改採ＳＷＡＰ方式來分散。

對於外資若買股「一正一反」抵銷掉：「這的確不能算投資！」蔡炯民表示，央行現在的作法，仍先以全體外資不能超過該反向ＥＴＦ的百分之三十來限制，其中，央行特別觀察對最具代表性的○○五○反一的外資動向，央行也要求外資在反向ＥＴＦ的投資：「用ＳＷＡＰ方式進來，而且每天都會觀察外資是否持續買超○○五○反一。」

至於期貨，蔡炯民說，期貨是用美元當保證金，不是用台幣，但央行也會觀察其放空期貨的資金動向，未平倉空單數，增減不定，但每天都會觀察。

在要求廠商分散拋匯上，蔡炯民指出，央行的確要求一天一千萬美元為上限的原則。他強調，根據央行觀察，只有大廠商才會用到此額度，中小企業一般一天僅有三百、五百萬美元的拋匯量，這對中小企業反而有利。