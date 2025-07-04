新天地營收／6月0.96億、年減25.1% 全力拓展精緻餐飲陣容

新天地餐飲集團4日公布6月自結合併營收0.96億元、年減25.1%；第2季合併營收3.04億元、年減1.6%；累計上半年合併營收9.04億元、年減3.4%。第2季為餐飲業傳統淡季，今年又碰上美國對等關稅、新台幣匯率狂升衝擊，影響市場消費意願。

而因應少子化的市場趨勢，新天地（8940）近幾年集團展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌，預計今年底再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉市場，全力拓展精緻餐飲陣容。

新天地指出，目前舉辦婚禮的趨勢有所改變，新人喜好戶外宴客、少桌數及菜色精緻客製化，新天地主要收入來源為宴會桌菜，以差異化的品牌因應，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同的偏好與需求。

目前，新天地旗下有四個婚宴品牌，包括「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」及「唯愛庭園」，全台共八處據點，主眾聚焦在「講究」的中高價市場。其中，主打高端婚宴的「萊特薇庭」，接單能見度已看到2026年下半年。

另為發展精緻餐飲，旗下並有「樂葵」法式鐵板燒及「匠」極緻鍋物，全台共四家分店。

新天地表示，集團已訂出目標，每年至少開創一個新品牌，強調集團因應近十年來由於少子化造成結婚對數及婚宴桌數的減少，且隨著重要管理階層的接班，決朝多元化發展精緻餐飲，並將展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌。

近年創立的「樂葵」法式鐵板燒品牌，藉由高CP值的無菜單料理深獲消費者青睞，去年3家店約貢獻1.2億元營收，看好科技新貴的消費實力，預計今年10月在竹北「享平方」商場開出第四間店，規劃40個座位區。

另一家規劃中的新店，則將進駐高雄義享時尚廣場，看好B館啟用後，可結合五星級飯店、影城、購物與娛樂中心的一站式生活體驗，預期可吸引更多消費人潮。