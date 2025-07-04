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中古屋房價 信義區年減5%

聯合報／ 記者林莉／台北報導

歷經房市震盪，雙北已有九個行政區中古屋價格出現修正。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，買方回歸理性不願追高，是北市高價區與新北蛋白區跌價原因。

根據實價登錄統計，雙北部分行政區二○二五年上半年中古平均房價出現鬆動，其中以新北市泰山區跌幅最大，成交單價約四十三點四萬元，較去年同期下跌百分之八點一。房價首屈一指的台北市信義區，今年上半年平均單價九十六點七萬元，年減百分之五。

賴志昶指出，信義、松山、大安等蛋黃區雖具房價指標性，但高資產族群在市場觀望氣氛與央行信用管制下出手趨於保守，加上區域房價高、屋況不佳，買方追價意願下降。新北蛋白區如泰山、土城、三峽與八里等地，如今市場轉冷，買方對轉手性與未來性的考量提高，對價格也更趨保守。

房價

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